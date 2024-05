Pirc Musarjeva poziva k neodvisnosti Mednarodnega kazenskega sodišča

"Mednarodno kazensko sodišče je nastalo prav zaradi potrebe po jasnem sporočilu vsem posameznikom, vključno z voditelji držav, da niso imuni pred izvajanjem zločinov proti človečnosti. In zločin je zločin. Za izvajanje zločinov proti človeštvu enostavno ni izgovora. Vsak sum zločina je treba dokazati. To je univerzalno načelo, ki velja v vsaki demokratični državi in velja tudi za Mednarodno kazensko sodišče. In ponovno: osumljenec za izvajanje zločinov proti človeštvu ne more imeti imunitete in ne more biti nad pravom," izpostavlja.