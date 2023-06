Pirc Musarjeva: Želim si, da bi nove generacije Makedoncev živele v EU

Dejala je, da si močno želi, da bi nove generacije Makedoncev živele v EU. "Želela bi si, da bi šlo hitreje in da bi se EU širila brez večletnih zastojev. Čas je, da prestavimo v višjo prestavo. Tako v Skopju kot v Bruslju kot v vseh prestolnicah držav EU. Pot, ki jo je do sedaj prehodila Severna Makedonija, je pomembna in je velika," je poudarila in izpostavila pomembnost izpeljave spremembe ustave pred koncem leta.

Po pogovoru z gostiteljem, makedonskim predsednikom Stevom Pendarovskim , je slovenska predsednica na skupni novinarski konferenci izpostavila, da v procesu približevanja EU tudi Sloveniji ni bilo lahko in da je morala spremeniti ustavo. "A smo to zmogli, ker se je takrat slovenska politika zavedala, kako zelo pomembno je biti enoten pri strateških projektih, ki se tičejo Slovenije," je dejala ter izrazila upanje, da bodo toliko politične modrosti zmogli tudi v Skopju in uspeli spremeniti ustavo.

Prelaganje težkih odločitev v prihodnost bi namreč po njenem mnenju pomenilo, da bi na evropsko prihodnost utegnile čakati še dodatne generacije. Zato je, kot so sporočili iz njenega urada, politične stranke pozvala, naj podprejo predlagane ustavne spremembe, saj bo z njimi država izkazala "prizadevanje za izgradnjo multikulturne, na spoštovanju človekovih pravic in pravic manjšin temelječe multietnične skupnosti" ter napredovala na poti EU. Predsednica in njen makedonski kolega sta izpostavila tudi dolgoletne dobre in prijateljske odnose med državama.

Pirc Musarjeva opozorila tudi na problematiko odhajanja mladih iz držav regije

Predsednica se je v Skopju sestala tudi s predsednikom vlade in sobranja, Dimitrom Kovačevskim in Talatom Xhaferijem, s katerima je izmenjala ocene o razmerah v Severni Makedoniji in na Zahodnem Balkanu. Pri tem je izpostavila željo po še tesnejšem sodelovanju med državama na političnem in gospodarskem področju, v kulturi, izobraževanju in znanosti.

V nagovoru na slavnostni seji sobranja pa je izpostavila nujnost evropske poti Severne Makedonije. Izpostavila je tudi pomen nadaljevanja procesa Brdo Brioni, v okviru katerega bo v Severni Makedoniji v prvi polovici septembra potekal vrh. Opozorila je na problematiko odhajanja mladih iz držav regije in napovedala, da želi to temo na vrhu nasloviti v dialogu med predsedniki držav in mladimi.

Predsednica se bo v Skopju danes srečala še s predstavniki slovenske diaspore v državi, pred odhodom v Srbijo pa se bo v sredo dopoldne srečala s predstavniki slovensko-makedonske poslovne skupnosti. Slovenija je pomembna gospodarska partnerica Skopja, tudi kot vlagateljica, saj slovenska podjetja zaposlujejo okoli 3000 ljudi. Lani se je gospodarska menjava med država povečala za 14 odstotkov.