Ostanki, najdeni v Pirenejih, pripadajo pogrešani Britanki

Zadnji stik s 37-letnico je imel njen partner 22. novembra lani, ko se je sama odpravila na pohod v gore blizu meje med Španijo in Francijo. Nato se je za njo izgubila vsaka sled.

Njena družina je sprva upala, da bodo sicer izkušeno pohodnico našli živo, a prvotno reševanje so morali prekiniti zaradi slabega vremena, nadaljnja pa so bila neuspešna, poroča Guardian.

V Pirenejih je nato tekač pretekli teden naletel na lobanjo, DNK-analiza pa je potrdila, da pripada pogrešani Britanki. Partner 37-letnice Daniel Colegate in njena družina so v sporočilu za javnost potrdili, da "so prejeli potrditev, da kost, najdena pretekli teden, pripada Esther."

Kaj natanko se je zgodilo v Pirenejih, ni znano, najdena je bila le lobanja, v bližini pa niso odkrili nobenih drugih posmrtnih ostankov, oblačil ali opreme, čeprav so območje več dni prečesavali. "Iskalne ekipe bodo nadaljevale z iskanjem, tudi z droni, in poskušale najti sledi njene opreme, ter tako razumeti, kako se je tragedija pripetila."