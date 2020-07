Pirova zmaga za ameriško pravico do splava

Protestniki proti pravici žensk do prekinitve nosečnosti so v ponedeljek pred vrhovnim sodiščem razočarano strmeli v novico, da jim to (še) ni prisluhnilo.

Republikanci in Trump so v štirih letih – tudi z uporabo precej pritlehnih metod – dobili dva razmeroma mlada konservativna sodnika, Neila Gorsucha in Bretta Kavanaugha, ki sta po zagotovilih predsednika zanesljiv glas za življenje, kot v ZDA označujejo nasprotnike prekinitve nosečnosti. V ponedeljek nista presenetila, ampak podprla sporni zakon, ki so ga sprejeli konservativni politiki v Louisiani in ki bi praktično skoraj povsem onemogočil opravljanje splava v tej zvezni državi. Presenetil je predsednik sodišča John Roberts, ki je skupaj s četverico liberalnih sodnikov zakon zavrnil kot neustaven. Pri tem se je oprl na odločitev vrhovnega sodišča iz 2016, ko je večina sodnikov zavrnila skoraj do pike enak zakon, sprejet v Teksasu.

Le da je bil Roberts takrat v manjšini, ki je sporni teksaški zakon podprla. V svoji tokratni ločeni razlagi je zapisal, da predlagatelji zakona v Louisiani niso predložili nobenih bistveno drugačnih utemeljitev, kako bi omejevanje, kateri zdravnik lahko prekine nosečnost, vplivalo na boljše zdravje žensk. Te so podobne, kot so jih predložili avtorji zakona v Teksasu, zato je sledil odločitvi sodišča o njegovi razveljaviti (s katero se sicer takrat ni strinjal) in podprl razveljavitev tudi za louisianski zakon. "Rezultat tega primera je posledica odločitve izpred štirih let," je pojasnil ob valu negodovanja na ameriški desnici.