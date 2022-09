Pisal babici in mami, potem pa izginil. Iskanje je trajalo 32 let

Zaradi taljenja ledu švicarske gore razkrivajo skrivnosti in tragedije, ki so bile dolga leta zakopane globoko v snegu in ledu.

Planinci so truplo skupaj s pohodniško opremo odkrili konec julija na ledeniku Stockji. Oblasti so nato opravile testiranje DNK in ta teden potrdile, da gre za posmrtne ostanke 27-letnika iz mesta Nürtingen v Baden-Württembergu. Švicarska policija je sporočila, da je krčenje ledenika pomagalo odkriti truplo moškega.

V intervjuju za The Switzerland Times je alpinist Luc Lechanoine povedal, da sta s soplezalcem, s katerim sta bila na turi po ledeniku Stockji, najprej opazila več barvnih stvari na kamnu in postala zaskrbljena.

"Jasno nam je bilo, da te stvari nimajo naravnega izvora. Zato sva se odločila, da si predmete pobližje ogledava. Želela sva tudi ugotoviti, ali pripadajo komu, ki potrebuje pomoč," je povedal Lechanoine.

"Oblačila so bila neonskih barv in v stilu 80. let," je dodal. V bližini pa je bilo mumificirano truplo z nekaj poškodbami.

Sledila je prijava na policijo in proces identifikacije je pokazal, da je po več kot treh desetletjih rešeno izginotje Thomasa Flamma.

Ta se je na pot odpravil iz gorskega mesta Chamonix v Franciji, pohod pa naj bi sklenil v Domodossoli v Italiji, kjer naj bi se srečal s prijateljem, a na cilj ni nikoli prispel.

Lokalni časopis Der Nürtinger Zeitung je poročal, da je mladenič med potjo in tik pred izginotjem napisal dve pismi.

29. julija 1990 je Flamm svoji babici napisal pismo, v katerem je z veseljem pripovedoval o Mont Blancu. Zadnje pismo pa je bilo namenjeno mami, spisano je bilo 1. avgusta. Tri dni kasneje ga je prijavila kot pogrešanega.

Kaj točno se je zgodilo, ostaja nejasno, a časopis je ob njegovem izginotju poročal, da je imel Flamm odlično opremo, prav tako je bil previden in izkušen alpinist.

Oblasti so takrat sprožile obsežno iskalno akcijo, da bi ga našle živega, sodelovale so tako švicarske kot italijanske enote. Preiskali so vse kampe, območje pa je prečesal tudi helikopter z izkušenimi gorskimi vodniki. Toda uspeha ni bilo in leta kasneje je bila družina še vedno brez odgovorov.

Je pa tuja krivda za smrt alpinista izključena. "Očitno je šlo za nesrečo," je o primeru dejala tiskovna predstavnica policije Andrea Kopp in dodala, da je preiskava zaključena.