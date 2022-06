V eseju napovedala zločin, zdaj obsojena umora moža

Prejšnji mesec je bila 71-letna Nancy Crampton Brophy spoznana za krivo umora druge stopnje, poroča BBC.

Porota je ugotovila, da je ustrelila svojega 26 let starejšega moža zaradi izplačila 1,4 milijona evrov življenjskega zavarovanja, ki bi ga prejela v primeru njegove smrti. Crampton Brophy je bila pred zločinom samozaložnica, ki je med drugim napisala dela, kot sta Napačni mož in Napačni ljubimec.

Njen pokojni mož Daniel Brophy je bil kuhar in ugleden učitelj na Oregonskem kulinaričnem inštitutu. Junija 2018 so ga našli dvakrat ustreljenega v kuhinji inštituta.

Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi eseja z naslovom Kako umoriti svojega moža, ki ga je Brophyjeva napisala več let pred zločinom.

Sodnik je odločil, da se esej kot dokaz ne sme uporabiti na njenem sojenju, saj je bil napisan pred leti in v okviru seminarja, vendar tožilci besedila kot dokaz niso potrebovali, saj so uspešno dokazali, da je imela Crampton Brophy motiv in sredstva za umor svojega partnerja, saj se je izkazalo, da je paru šlo finančno zelo slabo, ona pa bi po njegovi smrti dobila visoko zavarovalnino.