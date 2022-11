Ameriški regulatorji: meso, vzgojeno v laboratoriju, je varno za uživanje

Laboratorijsko meso je odobrila Ameriška uprava za hrano in zdravila.

Agencija FDA je sporočila, da se je pri sprejemanju odločitve oprla na podatke in informacije, ki jih je zagotovilo podjetje, in da "v tem trenutku nima dodatnih vprašanj".

Direktorica podjetja je sporočila, da so podjetje ustanovili v času velikega skepticizma, a da so se sedaj vpisali v zgodovino kot prvo podjetje, ki je od agencije FDA prejelo dopis brez vprašanj za meso, ki so ga vzgojili v laboratoriju.

Vendar pa bo moralo podjetje premagati še številne ovire, preden bo svoje izdelke lahko prodajalo. Med drugim morajo pridobiti še odobritev prostorov, v katerih se izdelek proizvaja.

Podobne izdelke je poskušalo razviti že več podjetji. Med glavnimi cilji take proizvodnje pa je prihranek pri emisijah ogljika in vodi. Znanstveniki pravijo, da bi se lahko pritiski na planet s takšnimi živili izrazito zmanjšali, zato predvidevajo, da bodo takih izdelkov na trgu v prihodnosti še več, poroča CNN.