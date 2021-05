Pismo 21 predsednikov: 'Potrebujemo močno in učinkovito EU'

Priznavajo, da se morda včasih zdi, da je Evropska unija slabo pripravljena za spopadanje z izzivi, se pa tudi zavedajo, da bi bilo vsakemu zase še veliko težje. "Potrebujemo močno in učinkovito Evropsko unijo, Evropsko unijo, ki bo globalna voditeljica v prehodu na trajnosten, podnebno nevtralen in digitalno podprt razvoj. Potrebujemo Evropsko unijo, s katero se lahko vsi poistovetimo in v kateri lahko naredimo vse, kar je v naši moči za blaginjo prihodnjih generacij. Skupaj to lahko dosežemo," so prepričani.

V pismu, ki je nastalo na pobudo predsednika Slovenije Boruta Pahorja in predsednik Italije Sergia Mattarelle ob njunem srečanju v Rimu, z naslovom Pogovorimo se o Evropi, 21 predsednikov ocenjuje, da bo konferenca o evropski prihodnosti priložnost za odkrit pogovor o Evropski uniji in da se prisluhne evropskim državljanom, zlasti mladim. "Ponuja nam prostor za dialog, pogovor, razpravo, kaj pričakujemo od Evropske unije in kaj lahko sami prispevamo," piše v pismu.

Med izzivi, s katerimi se sooča Evropa, so našteli reševanje podnebne krize, vzpostavitev zelenega gospodarstva, iskanje ravnovesja v tekmovanju med globalnimi deležniki in prizadevanja za digitalno preobrazbo družbe. "Poiskati bomo morali nove načine in nove rešitve. Naša moč, moč demokratičnih držav, je v vključevanju številnih glasov družbe, da bi našli najboljšo pot naprej. Čim več ljudi bo sodelovalo v široki in odprti razpravi, tem bolje bo za našo unijo," so poudarili.

Pred dnevom Evrope, ki ga obeležujemo devetega maja, so spomnili, da je Evropska unija projekt miru in sprave. "To je bil od same zasnove in to ostaja še danes. Zavzemamo se za skupno strateško vizijo Evrope - Evrope, ki bo celovita, svobodna in povezana in v kateri bomo vsi živeli v miru," piše v pismu.

Zamisel za pismo je nastala na pobudo Pahorja in Mattarelle ob njunem srečanju v Rimu in kasneje v sodelovanju z vsemi predsedniki in predsednicami držav članic Evropske unije, so sporočili iz urada predsednika. Ob 21 republikah, ki imajo predsednike, je v Evropski uniji še šest monarhij.

Pahor bo sicer danes pred dnevom Evrope skupaj z veleposlaniki zavezniških držav obeležil obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi. Skupaj z vodji veleposlaništev Francije, Rusije, ZDA in Velike Britanije se bo poklonili žrtvam druge svetovne vojne s položitvijo vencev k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Nato pa bo priredil sprejem za vodje veleposlaništev, ki bodo sodelovali na slovesnosti.