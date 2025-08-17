Pismo, ki ga je Melania Trump poslala Putinu

Ne da bi omenila Ukrajino, je Trumpova v pismu poudarila vpliv konflikta na otroke in dodala, da prav vsak otrok, rojen na podeželju ali v mestu, sanja o ljubezni, možnostih in varnosti. "Dolžnost nas, staršev, je, da negujemo upanje naslednje generacije," je zapisala in dodala, da bi si morali prizadevati za mir in varno prihodnost.

"Preprost, a globok koncept, gospod Putin, kot se zagotovo strinjate, je, da potomci vsake generacije začnejo življenje s čistostjo – nedolžnostjo, ki je nad geografijo, vlado in ideologijo."

V pismu je nato nadaljevala, da so v današnjem svetu nekateri otroci prisiljeni 'nositi tih smeh'. "Gospod Putin, sami jim lahko povrnete melodičen smeh."

Ob koncu pisma je ruskemu predsedniku zapisala še, da bi lahko z zaščito nedolžnih otrok storil "več kot le služil Rusiji" – služil bi človeštvu. "Takšna drzna ideja presega vse človeške delitve in vi, gospod Putin, lahko danes to vizijo uresničite z enim samim potegom peresa."

Pismo se zaključi s stavkom: "Čas je" in vljudnim pozdravom, ki mu sledi lastnoročni podpis Melanie Trump.

Fotografijo pisma je na omrežju X delila tudi ameriška državna tožilka Pam Bondi.