Tujina

Pismo, ki ga je Melania Trump poslala Putinu

Washington, 17. 08. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVAJAN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
76

Med srečanjem ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski je Donald Trump Vladimirju Putinu izročil tudi pismo svoje žene Melanie Trump. Vsebina pisma je bila sprva neznanka, dan po srečanju pa je v javnost prišel celoten zapis. V njem je prva dama Putina opozorila na stiske otrok med vojno in ga pozvala k akcijam, s katerimi bi lahko več kot le služil Rusiji.

Pismo je Putinu predal Donald Trump.
Pismo je Putinu predal Donald Trump. FOTO: AP

Ne da bi omenila Ukrajino, je Trumpova v pismu poudarila vpliv konflikta na otroke in dodala, da prav vsak otrok, rojen na podeželju ali v mestu, sanja o ljubezni, možnostih in varnosti. "Dolžnost nas, staršev, je, da negujemo upanje naslednje generacije," je zapisala in dodala, da bi si morali prizadevati za mir in varno prihodnost. 

"Preprost, a globok koncept, gospod Putin, kot se zagotovo strinjate, je, da potomci vsake generacije začnejo življenje s čistostjo – nedolžnostjo, ki je nad geografijo, vlado in ideologijo."

V pismu je nato nadaljevala, da so v današnjem svetu nekateri otroci prisiljeni 'nositi tih smeh'. "Gospod Putin, sami jim lahko povrnete melodičen smeh."

Ob koncu pisma je ruskemu predsedniku zapisala še, da bi lahko z zaščito nedolžnih otrok storil "več kot le služil Rusiji" – služil bi človeštvu. "Takšna drzna ideja presega vse človeške delitve in vi, gospod Putin, lahko danes to vizijo uresničite z enim samim potegom peresa."

Pismo se zaključi s stavkom: "Čas je" in vljudnim pozdravom, ki mu sledi lastnoročni podpis Melanie Trump. 

Fotografijo pisma je na omrežju X delila tudi ameriška državna tožilka Pam Bondi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pismo se navezuje na obtožbe, v katerih je Ukrajina Rusijo obtožila, da med vojno ugrabljajo otroke in jih silijo v vojsko. Iz kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili še bolj neposredni in dejali, da gre za usklajen načrt, voden s strani ruske države, ki da ga je odobril Putin sam. 

Pred dvema letoma je tudi Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje Putina in kot eno glavnih obtožb navedlo ugrabitve otrok. Kremelj je obtožbe zanikal, nalog za prijetje pa označil kot nezaslišan in nesprejemljiv. 

Melania Trump Vladimir Putin pismo otroci Ukrajina
