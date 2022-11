Pismo ruskih vojakov: Poveljniki nas imenujejo 'človeško meso'

V javnosti se je pojavilo pismo, ki naj bi ga zapisali pripadniki 155. mornariške brigade ruske pacifiške flote, v katerem opisujejo razmere na ukrajinsko-ruski fronti. Trdijo, da poveljniki od njih zahtevajo preveč ter jih nazivajo kar 'človeško meso'. V regiji Doneck, kamor so bili premeščeni, naj bi zardi slabe organizacije v zadnjih štirih dneh umrlo 300 ruskih vojakov.

Pismo tako vsebuje tudi očitke, da poveljniki vojake v boj pošiljajo nepripravljene oziroma slabo obveščene in organizirane ter da so cilji ofenziv pogosto nedosegljivi. Ena izmed enot naj bi zaradi slabe organizacije izgubila polovico svoje opreme. "Poveljniki skušajo prikriti izgube in jim ni mar za dobrobit vojakov, ki jih kličejo kar - meso," so nadaljevali s kritiziranjem nadrejenih. Po družbenih omrežjih se širi tudi posnetek nezadovoljnih članov brigade.

icon-expand Ruski vojaki FOTO: AP

Pismo marincev je bilo naslovljeno na guvernerja Primorskega okraja, kjer imajo marinci bazo, Olega Kožemjaka. Ta je trditve v pismu javno izpodbijal. Priznal je, da "so izgube sicer velike, a niti približno ne tako velike, kot je navedeno v pismu". Dejal je tudi, da v svojih trditvah izhaja iz potrjenih izjav poveljnikov na frontah in dodal, da je za preiskovanje resničnosti v zapisu zadolžil vojaške preiskovalce. Avtorji pisma so sicer v enemu izmed odstavkov zahtevali, da se glede razmer na bojišču izvede neodvisna preiskava. Vojakom v bran so trditve v poslanem besedilu zagovarjali tudi različni ruski vojni blogerji, ki so prav tako omenili, da je ruska enota mornariške pehote v neuspešnem napadu izgubila več sto mož. Nato se je v pogovor vključilo še rusko obrambno ministrstvo, ki pa je, tako kot guverner Kožemajka, poročanje blogerjev in navedbe vojakov mornariške brigade označilo za neresnično, piše Reuters. Iz vlade so celo sporočili, da je "155. mornariška brigada pacifiške flote v preteklih desetih dneh napredovala pet kilometrov v ukrajinsko ozemlje," piše ruska tiskovna agencija RIA.