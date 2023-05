Pismo užaloščene matere: 'Staršem nezdravljenega fanta'

Ena od žrtev napada na OŠ Vladislava Ribnikarja je bila tudi hči priznanega srbskega odbojkarskega trenerja Dragana Kobiljskega in njegove žene. Kobiljski je med letoma 2010 in 2012 deloval tudi v slovenskem klubu ACH Volley, trenutno pa dela v romunskem klubu Zalau. Takoj, ko je odjeknila novica o tragediji, pa se je odpravil v Beograd in popoldne skupaj s soprogo prišel na prizorišče tragedije. Skrušena starša sta prinesla rože, Kobiljski pa je na vrata šole nalepil osmrtnico svoje pokojne hčerke.

"Verjamem, da se zavedate dejstva, da je bil naš VII/2. razred zelo poseben, in to ne zato, ker je bil sestavljen iz odličnih učencev, ampak zato, ker so bili to pridni otroci in dobri prijatelji drug drugemu. V šolo so odhajali nasmejani in se vračali zadovoljni," je zapisala užaloščena mati.

Na izletu v Franciji so se zabavali vsi skupaj

"Se spomnite, da so šli naši otroci skupaj na jezikovni tečaj v Francijo, pa smo dobivali njihove videoposnetke, kako prepevajo ob kaminu, se zabavajo na tematskih večerih in hodijo na izlete? Veste tudi, da so vsi skupaj kartali in se smejali v sobah še pozno zvečer. Kako ne bi vedeli, saj ste nadvse hvaležni poklicali razrednika in se zahvaljevali, da so sina tako lepo sprejeli v razred, v katerega ste se odločili ga prepisati," je nadaljevala.

Kot pravi, so se imeli čudovito, hkrati pa so se čudili, zakaj je en otrok vseh sedem dni spal zvit na fotelju, čeprav mu je bila na voljo cela dvoposteljna soba: "Ali veste, da je ta otrok potreboval pomoč, tako vas staršev kot strokovnjakov?" je izpostavila. Naštela je, o čem se bodo spraševali do konca življenja: "Zakaj mu niste pomagali?! Zakaj ste ga jemali na strelišče in pri njem razvijali tako strašne veščine, medtem ko smo mi naše otroke vozili na učne ure umetnosti in športa?!"

'Brez priznanja ni kesanja'

Staršem strelca, ki je vzel toliko življenj, je sporočila, da bi se morali zavedati svoje vloge pri tragediji, ki se je zgodila 3. maja.