Pismo vojaka, ki je padel v bitki pri Dunkirku, po 80 letih prispelo do njegove družine

Neverjetna zgodba prihaja z Otoka: britanski vojakHarry Cole, ki je med drugo svetovno vojno padel v slavni bitki pri Dunkirku, je le nekaj dni pred smrtjo napisal pismo svoji družini, a ga ni nikoli uspel poslati. Pismo je več let ležalo med ostalo pošto na podstrešju hiše nekega nemškega vojaka, ki jih je nato leta 1968 odnesel na britansko veleposlaništvo v Bonnu. Od tam so jih preposlali v muzej polka Suffolk. Po natanko 80 letih pa je pismo vendarle prispelo do Harryjeve družine, do njegovih bratovDereka in Clemmieja Cola.

Heidi Hughesje kot arhivistka zaposlena na upravni enoti okrožja Suffolk v Veliki Britaniji, kjer bil Harry Cole prijavljen, preden je odšel v vojsko. Ko je pismo prišlo v njene roke, je z začudenjem ugotovila, da Harryjeva družina še vedno živi na tem območju. Še več: njegova brata Derek in Clemmie sta ves čas živela celo v istem kraju kot Hughesova, v vasi Hasketon blizu Woodbridgea. "Ko sem odkrila, za koga gre, so me čustva tako preplavila, da sem želela samo jokati," je v ganljivem intervjuju za BBC povedala Hughesova.