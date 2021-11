Pistoriusa pred srečanjem z Reevinimi starši premestili v drug zapor

Južnoafriške oblasti niso želele razkriti, kdaj se bo srečanje odvilo, navedle so le, "da bo časovni okvir odvisen od pripravljenosti vseh udeležencev".

Zaradi srečanja so 35-letnega Oscarja Pistoriusa iz Pretorie premestili v zapor v pristaniškem mestu Gqeberha, prej znanem kot Port Elizabeth. Zapor stoji blizu kraja, ker stanuje družina pokojne Reeve Steenkamp.

Pistorius zaradi umora tedanjega dekleta prestaja 13-letno zaporno kazen, po polovici prestane kazni pa je upravičen do pogojnega izpusta. A še pred tem mora sodelovati v tako imenovanem postopku restorativne pravičnosti in se sestati z družino pokojne. V opisu nalog, ki morajo biti izpolnjene pred obravnavo pogojnega izpusta, je namreč navedeno, da morajo storilci priznati svoja dejanja in prevzeti odgovornost zanje. Kot del postopka restorativne pravičnosti mora obstajati priložnost za spravo strank ali opravičilo.

Ko se je v začetku novembra prvič pojavila možnost za Pistoriusov pogojni izpust, je odvetnica Steenkampovih Tania Koen za nacionalno televizijsko postajo povedala, da je družina pripravljena sodelovati v dialogu. June (Reevina mama) je vedno govorila, da je Oscarju oprostila, a to ne pomeni, da mu ni treba plačati za to, kar je storil. Barry (Reevin oče) se s tem še malo bori, a to mu bo moral povedati, ko bo prišel čas za to," je dodala. Kot je še dejala, so Steenkampovi prejeli tudi Pistoriusovo pismo.