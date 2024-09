Piton prilezel v dom Tajke in se ovil okoli nje: dve uri čakala na pomoč

Ženska, ki je živela sama po nedavni smrti soproga, je klicala na pomoč sosede, vendar je niso slišali. K sreči je njene klice slišal mimoidoči in obvestil policijo, ki je vdrla v njen dom in jo našla že bledo in slabotno, je o napadu pitona poročal predstavnik tajske policije.

Žensko so odpeljali na pregled v bolnišnico. Ugrizi pitona sicer niso strupeni, vendar lahko povzročijo okužbo.