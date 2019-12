Piton 'zašel' v prostor za tovor, nato pa z letala padel na letališko stezo

Potnike in osebje letališča v Queenstownu na Novi Zelandiji je v nedeljo, 15. decembra, 'presenetil' slepi potnik. V prostor za tovor letala se je še pred vzletom namreč 'pretihotapil' piton, ki je nato - ko je letalo okoli 15. ure pristajalo na novozelandskem letališču - padel na vzletno-pristajalno stezo.

Kot poročajo tuji mediji, se je kača znašla na letalu, ki je svojo pot začelo v Brisbanu, nato letelo čez Tasmansko morje in pristalo v Queenstownu. Pitonu se je po nekoliko trdem pristanku na asfaltu nato uspelo odplaziti stran, a ga je opazil pilot drugega letala in o tem obvestil pristojne na letališču. Kot so ti sporočili v izjavi za javnost, naj bi bil kontrolni stolp obveščen o "neznanem predmetu" na stezi. "Sledili smo ustaljenim postopkom, ki vključujejo asistenco letaliških gasilcev in reševalcev, ki so odstranili predmet," so še navedli v izjavi.

Predstavnik novozelandskega oddelka za biološko varnost je dodatno pojasnil, da so kasneje poklicali še policiste, ki so preverili, kako je s kačo - ta je bila videti še vedno živa. "Naše osebje je letalo natančno pregledalo in nato potrdilo, da je - kot kaže - šlo le gre za enega samega slepega potnika," je dejal in dodal, da so kačo nato humano evtanazirali.