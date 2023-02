Pitona med parjenjem zrušila del stropa v hiši malezijske družine

57-letna Som Mohamad Salleh je povedala, da je prvi hrup slišala okoli 4. ure v nedeljo, a se zanj najprej ni zmenila. Naslednji dan jo je njena 26-letna hčerka obvestila, da je na svojem stropu opazila razpoke, na svoji postelji pa prah.

Somina hčerka Norsharihara Zakaria je sobo nato pospravila in z mamo sta se že začeli dogovarjati o popravilu stene. Takrat pa se je del stropa zrušil, nova razpoka pa je razkrila pitona. Som je nemudoma izstopila iz sobe in poklicala malezijsko službo za civilno zaščito (JPAM).



Po pričevanju Sallehove so uslužbenci JPAM razbili še drugi del stropa, takrat pa je na plano prišla še druga kača. "Ko se je strop zrušil, sem bila šokirana. Pod streho sem zdaj videla kar dve ogromni kači," je dejala Som, ki je dodala, da je že prej slišala čudne zvoke, a si nikoli ni mislila, da gre za kače.

Srhljiv dogodek družine ni pustil ravnodušne. Norsharihara Zakaria je po incidentu zbolela.

Pitona skupaj tehtala več kot 50 kilogramov

Uslužbenci JPAM so po 50 minutah uspešno ujeli dva ogromna pitona. Večja kača je tehtala 32 kilogramov, dolga je bila pet metrov. Druga je bila težka 25 kilogramov, dolga pa štiri metre.

"Ljudem svetujemo, naj bodo bolj previdni. Sploh v času, ko postaja topleje. Kače namreč takrat pričnejo iskati hladnejša mesta," je ob incidentu opozoril poročnik Azizah Husain.