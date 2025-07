Pri sosedih boste po nemški oceni dnevno porabili od 70 do 100 evrov

Ustvarjalci pri nemškem blogu World ob Budket so tri mesece zbirali cene v restavracijah, supermarketih, nastanitvah in slaščičarnah ter na podlagi njih ustvarili obsežno študijo o cenah v letu 2025. Pravijo, da so jih rezultati presenetili.

Prehranjevanje zunaj je drago ali celo dražje kot v Nemčiji. Vendar pa lahko prihranite denar na tržnici ali v restavracijah zunaj centra.

"Ugotovili smo, da je Coca-Cola v restavracijah zelo draga (povprečno 3,76 evra za 0,25 l). Cene krem za sončenje se zelo razlikujejo. Dubrovnik je (daleč) najdražji kraj v naši študiji. Nastanitev stane vsaj približno 100 evrov na noč," so zapisali nemški obiskovalci.

Pravijo, da so pregledali cene namestitev na 16 različnih lokacijah v državi, pri čemer so se osredotočili le na znane destinacije za počitnice. Iskali so namestitev za dve osebi od 9. do 16. avgusta, iskanje pa so izvedli 25. junija, približno mesec in pol pred potovanjem.

Izpostavili so tri presenetljive ugotovitve o cenah namestitev. Pravijo, da je Hrvaška še vedno cenovno dostopna in da so na Plitviških jezerih ugotovili povprečno ceno 48 evrov na noč.

"Najcenejša namestitev je skoraj izključno v apartmajih. To pomeni, da so hoteli običajno dražji. In po našem mnenju imajo apartmaji še dodatno prednost, da si lahko sami pripravite obrok ali dva," piše v objavi. "Otok Krk (142,05 evra na noč) in Dubrovnik (135 evrov) sta bili najdražji destinaciji v naši raziskavi," dodajajo avtorji.