Britanska vlada miri javnost glede oskrbe s pivom

Britanski minister za gospodarstvo Peter Kyle je javnost pomiril, da trenutno ni razloga za skrb glede pomanjkanja piva med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se začne 11. junija. Izjave prihajajo v času, ko se pojavljajo poročila o možnih težavah z dobavo ogljikovega dioksida (CO2), ključnega za živilsko in pijačno industrijo, poroča Politico.

Kyle je poudaril, da morebitna zapora Hormuške ožine trenutno ne predstavlja resne grožnje britanskemu gospodarstvu. Po njegovih besedah vlada razmere spremlja in bo javnost obvestila, če bi se stanje spremenilo. Do takrat lahko potrošniki brez skrbi uživajo pivo, meso in druge izdelke.