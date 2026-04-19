Tujina

Britanska vlada miri javnost glede oskrbe s pivom

London, 19. 04. 2026 09.38

L.M.
Pivo

Britanski gospodarski minister Peter Kyle zavrača skrbi o pomanjkanju piva in hrane zaradi možnih motenj v dobavi ogljikovega dioksida med prihajajočim svetovnim prvenstvom v nogometu.

Britanski minister za gospodarstvo Peter Kyle je javnost pomiril, da trenutno ni razloga za skrb glede pomanjkanja piva med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se začne 11. junija. Izjave prihajajo v času, ko se pojavljajo poročila o možnih težavah z dobavo ogljikovega dioksida (CO2), ključnega za živilsko in pijačno industrijo, poroča Politico.

Kyle je poudaril, da morebitna zapora Hormuške ožine trenutno ne predstavlja resne grožnje britanskemu gospodarstvu. Po njegovih besedah vlada razmere spremlja in bo javnost obvestila, če bi se stanje spremenilo. Do takrat lahko potrošniki brez skrbi uživajo pivo, meso in druge izdelke.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Vladna analiza dolgotrajnega zaprtja Hormuške ožine, ki je pricurljala v medije, opozarja, da bi dolgotrajna zapora ožine lahko vplivala na dobavo CO2, ki se uporablja za gazirane pijače, podaljševanje obstojnosti živil ter v mesnopredelovalni industriji. V najslabšem scenariju bi lahko prišlo do motenj pri oskrbi s piščančjim in svinjskim mesom ter drugimi izdelki v supermarketih.

Minister Kyle je v pogovoru za Sky News pojasnil, da so takšne vladne pripravljalne vaje običajne in namenjene preprečevanju presenečenj. Dodal je, da je to dokaz, da vlada opravlja svoje delo, zato javnosti ni treba razmišljati o morebitnih kriznih scenarijih.

Iran: Dosegli smo napredek, a dogovor še daleč. Ožina ostaja zaprta

Izlet v slovensko mesto z Guinnessovo rekorderko in Piramido
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
