Britanska vlada miri javnost glede oskrbe s pivom

Britanski minister za gospodarstvo Peter Kyle je javnost pomiril, da trenutno ni razloga za skrb glede pomanjkanja piva med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se začne 11. junija. Izjave prihajajo v času, ko se pojavljajo poročila o možnih težavah z dobavo ogljikovega dioksida (CO2), ključnega za živilsko in pijačno industrijo, poroča Politico.
Kyle je poudaril, da morebitna zapora Hormuške ožine trenutno ne predstavlja resne grožnje britanskemu gospodarstvu. Po njegovih besedah vlada razmere spremlja in bo javnost obvestila, če bi se stanje spremenilo. Do takrat lahko potrošniki brez skrbi uživajo pivo, meso in druge izdelke.
Vladna analiza dolgotrajnega zaprtja Hormuške ožine, ki je pricurljala v medije, opozarja, da bi dolgotrajna zapora ožine lahko vplivala na dobavo CO2, ki se uporablja za gazirane pijače, podaljševanje obstojnosti živil ter v mesnopredelovalni industriji. V najslabšem scenariju bi lahko prišlo do motenj pri oskrbi s piščančjim in svinjskim mesom ter drugimi izdelki v supermarketih.
Minister Kyle je v pogovoru za Sky News pojasnil, da so takšne vladne pripravljalne vaje običajne in namenjene preprečevanju presenečenj. Dodal je, da je to dokaz, da vlada opravlja svoje delo, zato javnosti ni treba razmišljati o morebitnih kriznih scenarijih.
