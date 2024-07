Pjongjang: Izjava Nata o pošiljanju orožja Rusiji spodbuja novo hladno vojno

Vladimir Putin in Kim Džong Un

Severnokorejsko zunanje ministrstvo najostreje obsoja in zavrača izjavo Nata, ki "spodbuja novo hladno vojno in globalno vojaško konfrontacijo" ter "zahteva novo silo in nov način ukrepanja", je po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA sporočil tiskovni predstavnik ministrstva.

Voditelji Nata so na vrhu v Washingtonu v sredo v skupni izjavi obtožili Severno Korejo, da z zagotavljanjem neposredne vojaške pomoči Moskvi podžiga rusko agresijo v Ukrajini.