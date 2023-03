Pjongjang izstrelil že četrto raketo ta teden: odziv na vojaške vaje

Ob tem je pojasnila, da je raketa letela 800 kilometrov daleč ter da sta jo analizirali tako ameriška kot južnokorejska obveščevalna služba. "Naša vojska bo ohranila trdno pripravljenost, ki temelji na njeni zmožnosti, da se odločno odzove na kakršno koli provokacijo Severne Koreje, obenem pa bo izvajala intenzivne in temeljite kombinirane vaje in urjenja," je dodala.

Izstrelitev je obsodilo indo-pacifiško poveljstvo ameriške vojske, potrdili pa so jo tudi v Tokiu. Po besedah namestnika japonskega obrambnega ministra Toshira Ina je Japonska prek veleposlaništva v Pekingu vložila "odločen protest in ostro obsodila" dejanje Severne Koreje, navaja AFP.

Gre za četrto raketo, ki jo je Pjongjang izstrelil v tem tednu. Pred tem je v začetku tedna poskusno izstrelil dve balistični raketi kratkega dosega, nato pa je v četrtek proti Japonskemu morju izstrelil še balistično medcelinsko raketo hvasongfo-17. ZDA in Južna Koreja sta medtem v ponedeljek začeli z 11-dnevnimi skupnimi vojaškimi vajami, severnokorejske oblasti pa so večkrat poudarile, da so izstrelitve odgovor nanje in na stopnjevanje napetosti na Korejskem polotoku.