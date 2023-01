Applovemu šefu 40 odstotkov nižja plača, letos bo dobil manj kot 50 milijonov

Applov odbor je Cooku za leto 2023 dodelil skupne prejemke v višini 49 milijonov dolarjev (45 milijonov evrov). "Odbor za odobritev izplačil je uravnotežil povratne informacije delničarjev, izjemno uspešnost Appla in priporočilo Cooka, naj nadomestilo prilagodi glede na prejete povratne informacije," je po poročanju BBC-ja Apple zapisal v prijavi ameriškemu finančnemu nadzorniku.

Cookova osnovna letna plača bo tako ostala enaka, in sicer 3 milijone dolarjev (okoli 2,77 milijona evrov), pa tudi njegov letni bonus naj bi ostal enak, in sicer v višini do 6 milijonov dolarjev (5,5 milijona evrov). Največja razlika pri plačilu bo tako v prejemu delnic.