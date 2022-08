Plačal počitniško hišo v Medulinu, potem pa je avtor oglasa 'izpuhtel'

Romunski državljan se je 23. julija prek družbenih omrežij dogovoril za najem počitniške hiše v Medulinu, poroča Glas Istre. Za bivanje je osebi že plačal nekaj tisoč kun.

Ko pa je prišel na naslov, kjer je bil dogovorjen z osebo, ki naj bi mu oddala počitniško bivališče, te osebe na dogovorjeni lokaciji ni bilo niti se ni več oglašala na njegove klice.

Medtem ko policisti ugotavljajo vse okoliščine dogodka, policijska uprava ljudi opozarja na previdnost pri spletnem najemu apartmajev ali počitniških hiš.

Občanom svetujejo, naj bodo pozorni, katere oglase in spletna mesta uporabljajo za iskanje nastanitev, ter naj preverijo, ali obstajajo ocene uporabnikov za posamezno nastanitev. Prav tako se je treba prepričati, da je oseba, ki oddaja nastanitev, dejansko odgovorna za to namestitev. Oseba, ki namestitev oddaja, mora biti podpisana s polnim imenom in priimkom, njeni osebni in agencijski podatki pa morajo biti na vseh promocijskih materialih, vključno z družbenimi omrežji in spletno stranjo, preko katere oglašuje.

"Če lahko, občanom svetujemo, da pred plačilom denarja prek pristojnih institucij opravijo poizvedbo, da se prepričajo, ali je določena nepremičnina res namenjena oddajanju v najem in ali je oseba ali agencija, ki jo oglašuje, za to res pooblaščena. V primeru, da so oškodovani ali sumijo na možnost storitve kaznivega dejanja, morajo o tem nemudoma obvestiti policijo," poudarjajo hrvaški policisti, še piše Glas Istre.