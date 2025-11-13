Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Plačali, da so streljali v Sarajevu? Tožilstvo naj bi imelo prva imena

Sarajevo, 13. 11. 2025 07.38 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
16

Tožilstvo v Milanu je začelo preiskavo 'sarajevskega Safarija', grozljivega ostrostrelskega turizma in ubijanja ljudi za zabavo, ki naj bi se dogajalo med obleganjem Sarajeva. Po besedah italijanskega novinarja Ezia Gavazzenija so skupine iz Italije in drugih držav plačale bosanskim Srbom, da so omogočili poboj Sarajevčanov.

O tujcih, ki naj bi prihajali v oblegano Sarajevo, da bi pobijali ljudi z okoliških hribov, se je pisalo že med bosansko vojno. Zdaj je tožilstvo v Milanu sprožilo preiskavo grozljivih trditev, da so Italijani lovili ljudi. S to temo se je ukvarjal italijanski novinar Ezio Gavazzeni, ki je vložil ovadbo pri pravosodnih organih. "Lahko rečem, da imajo italijanske oblasti možnost najti konkretna imena v moji ovadbi," je dejal Gavazzeni.

Kot trdi italijanski novinar, je šlo za organiziran prevoz v Sarajevo, kjer so na ljudi streljali s položajev vojske bosanskih Srbov. Poročilo temelji tudi na izjavah obveščevalnega častnika vojske BiH Edina Subašića, ki trdi, da pozna vsaj tri Italijane, ki so streljali na Sarajevčane. 

Preberi še V Italiji sprožili preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' med obleganjem Sarajeva

"Za zdaj je znano, da je ob koncih tedna prihajalo 200 ljudi, v skupinah po pet ali šest. Najbolj morbiden vidik celotne zgodbe je, da je obstajal cenik, koliko je moral lovec tisti konec tedna plačati pripadnikom srbske vojske na Grbavici, da je ciljal na civilista, odraslo osebo, žensko, nosečnico, otroka," je dejal Subašić.

Italijanski novinar je svojo raziskavo začel po ogledu filma Sarajevski safari, ki ga je pred tremi leti posnel slovenski režiser Miran Zupanič. Tam je lov na ljudi med drugim potrdil tudi nekdanji slovenski obveščevalni častnik, ki je ostal anonimen: "Videl sem približno sedem strelov. Če zadene otroka, je grozno. Bilo je grozno," je dejal v filmu.

Za otroke višja cena

V kazenski ovadbi je še navedeno, da so ostrostrelci ob koncu tedna prihajali tudi iz Španije, Francije, Kanade in ZDA. Po poročanju italijanskih medijev so za streljanje plačali visoko ceno, "toliko, kot bi danes stalo trisobno stanovanje v Milanu". 

"Posebna in veliko višja cena je bila za otroke, ker so bili otroci običajno pri materah. In ko ubijejo otroka, ubijejo tudi mater. Ker je življenje matere, ki ostane brez otroka, nesmiselno," je po poročanju Net.hr dejal Fikret Grabovica, predsednik Združenja staršev umorjenih otrok obleganega Sarajeva.

Obleganje Sarajeva
Obleganje Sarajeva FOTO: AP

Italijanski tožilci bodo po poročanju lokalnih medijev zahtevali tudi spise Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. "V trenutni fazi preiskave strelci niso več anonimni, zato so bila razkrita imena nekaterih storilcev. Nadaljnja preiskava bi lahko razpletla preplet organizacije, potovanj, prihodov v Sarajevo, plačil, streljanja, odhodov," je še pojasnil Subašić.

Preberi še Sarajevo safari: Sarajevo safari: 'Film, ki odpira več vprašanj, kot da odgovorov'

Med letoma 1992 in 1996 je bilo v Sarajevu ubitih več kot 11.000 ljudi, od tega 1.600 otrok. Lov na ljudi med obleganjem Sarajeva je prikazan v dokumentarnem filmu Sarajevo Safari slovenskega avtorja Mirana Zupaniča.

sarajevo safari streljanje strelci ljudje beg bih vojna
Naslednji članek

Turške čistilce oken dve uri in pol premetavalo na vrveh

SORODNI ČLANKI

V Italiji sprožili preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' med obleganjem Sarajeva

Sarajevo safari: Sarajevo safari: 'Film, ki odpira več vprašanj, kot da odgovorov'

Sarajevo Safari sproža vihar čustev

Sarajevska županja dopolnila kazensko prijavo v primeru 'lova' na civiliste v Sarajevu

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
13. 11. 2025 08.57
Nima smisla po sodiščih. Pobijali so otroke za denarno nagrado in prestiŽ!!! Bošnjaki morajo samo enega bošnjaka poslati da to potiho in krvavo uredi. To je bila Titova metoda, vedno uspešna.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
13. 11. 2025 08.56
+2
Med nami očitno živijo nevarni psihopati. Ko pride do vojne pa pridejo na svoj račun. Poglejte samo koliko zahodnih plačancev danes ubija v Ukraini. To je bolano. Za te ljudi ne sme biti nobene milosti.
ODGOVORI
2 0
Slava Rodu
13. 11. 2025 08.53
+0
Hazari cionisti, brez njih se skoraj nič ne zgodi. Skregajo ljudi in okupirajo vse države, paraziti in največji Kriminalci
ODGOVORI
1 1
Jernej Sekirnik
13. 11. 2025 08.51
+2
Če se to vse ve, jaz ne razumem, zakaj se to tako vleče. Ja da polovico ljudi umre, pa preden ko bo sodba pa še preostali, ali pa bodo toliko stari, da ne bodo zmogli niti v zapor. Brezveze. Če so hodili še iz Nemčije dol, preko Slovenije so se vozili, ja. Vem osebno za dva iz Koblenz-a, ampak sem kasneje izvedel kaj so hodili dol, drugače strastni lovci na klasiko lokostrel, lok,...dol so pa hodili streljat civiliste. Naj bi bil največji uspeh otroci, ker pač je bilo z daljše razdalje ga težko zadet, pač ker je majhen. Pa stave so bile, eni so služili potem na stavah, v katerem poizkusu zadeneš. Resno.
ODGOVORI
2 0
Justi123
13. 11. 2025 08.57
pa to je bolno do konca...
ODGOVORI
0 0
kleinek
13. 11. 2025 08.50
+1
Hitri so. Po 30 letih jih iščejo. ČE jim uspe kaj dokazati,... ČE. Bojo zaprli dva al tri stare dedke pred koncem življenja
ODGOVORI
1 0
Roadkill
13. 11. 2025 08.52
+2
bolje pozno kot nikoli
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
13. 11. 2025 08.47
+2
Evo vam vojne vaše ! Evo vam nacionalizem vaš ! Evo vam vaše fore, kdo je katere nacionalnosti, prej živeli u miru, pol pa streljat na svoje sosede, someščane ! Zaradi vojnih dobičkarjev....Kakor je rekla mama Boška Brkića, ubitega na mostu Vrbanja, ko je skušal s svojo punco pobegniti iz Sarajeva: 10% ljudem se med vojnami sproži gen ubijanja, in ti ljudje ne vidijo več, da je to narobe. In res je tako. Če kdarkoli poči tu, samo v avto in ven, kar dajte svoje lajfe za tuje profite in politike.
ODGOVORI
3 1
Roadkill
13. 11. 2025 08.52
+4
V vojni tudi vsi psihopati prilezejo na plano ker lahko končno realizirajo svojo psihopatijo. Po oceni je cca 3 % človeške populacije psihopatov. In to kar beremo v članku lahko počne samo psihopat ali popolni norec
ODGOVORI
4 0
Jezna lepookica
13. 11. 2025 08.46
-3
Res bolano.Je baje bilo veliko ameriških plačancev .
ODGOVORI
1 4
Cervantes Saavedra
13. 11. 2025 08.57
A ameriški plačanci da so za spremembo sami plačevali za tako nečloveško streljanje!? A ruskih moralnih strelcev pa to ni zanimalo? Ne boš nič obsojala organzatorjev, ki so dobro služili s temi smrtmi?
ODGOVORI
0 0
Roadkill
13. 11. 2025 08.46
+6
Upam da so nečloveški storilci še živi in jih pošlejo do smrti v zapor
ODGOVORI
6 0
Antijudeo
13. 11. 2025 08.45
-3
Zat tole ste pustili odprte komentarje???
ODGOVORI
0 3
Roadkill
13. 11. 2025 08.49
+2
??? povsod bi morali biti odprti komentarji, ker napačne nečloveške stvari mora družba nujno obsojati da se loči zrno od plevela. In tudi tu je prostor za to
ODGOVORI
2 0
jablan
13. 11. 2025 08.43
+7
Bolanooooooo!
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330