Plačali, da so streljali v Sarajevu? Tožilstvo naj bi imelo prva imena

Tožilstvo v Milanu je začelo preiskavo 'sarajevskega Safarija', grozljivega ostrostrelskega turizma in ubijanja ljudi za zabavo, ki naj bi se dogajalo med obleganjem Sarajeva. Po besedah italijanskega novinarja Ezia Gavazzenija so skupine iz Italije in drugih držav plačale bosanskim Srbom, da so omogočili poboj Sarajevčanov.

O tujcih, ki naj bi prihajali v oblegano Sarajevo, da bi pobijali ljudi z okoliških hribov, se je pisalo že med bosansko vojno. Zdaj je tožilstvo v Milanu sprožilo preiskavo grozljivih trditev, da so Italijani lovili ljudi. S to temo se je ukvarjal italijanski novinar Ezio Gavazzeni, ki je vložil ovadbo pri pravosodnih organih. "Lahko rečem, da imajo italijanske oblasti možnost najti konkretna imena v moji ovadbi," je dejal Gavazzeni. Kot trdi italijanski novinar, je šlo za organiziran prevoz v Sarajevo, kjer so na ljudi streljali s položajev vojske bosanskih Srbov. Poročilo temelji tudi na izjavah obveščevalnega častnika vojske BiH Edina Subašića, ki trdi, da pozna vsaj tri Italijane, ki so streljali na Sarajevčane.

"Za zdaj je znano, da je ob koncih tedna prihajalo 200 ljudi, v skupinah po pet ali šest. Najbolj morbiden vidik celotne zgodbe je, da je obstajal cenik, koliko je moral lovec tisti konec tedna plačati pripadnikom srbske vojske na Grbavici, da je ciljal na civilista, odraslo osebo, žensko, nosečnico, otroka," je dejal Subašić.

Italijanski novinar je svojo raziskavo začel po ogledu filma Sarajevski safari, ki ga je pred tremi leti posnel slovenski režiser Miran Zupanič. Tam je lov na ljudi med drugim potrdil tudi nekdanji slovenski obveščevalni častnik, ki je ostal anonimen: "Videl sem približno sedem strelov. Če zadene otroka, je grozno. Bilo je grozno," je dejal v filmu.

Za otroke višja cena

V kazenski ovadbi je še navedeno, da so ostrostrelci ob koncu tedna prihajali tudi iz Španije, Francije, Kanade in ZDA. Po poročanju italijanskih medijev so za streljanje plačali visoko ceno, "toliko, kot bi danes stalo trisobno stanovanje v Milanu". "Posebna in veliko višja cena je bila za otroke, ker so bili otroci običajno pri materah. In ko ubijejo otroka, ubijejo tudi mater. Ker je življenje matere, ki ostane brez otroka, nesmiselno," je po poročanju Net.hr dejal Fikret Grabovica, predsednik Združenja staršev umorjenih otrok obleganega Sarajeva.

Italijanski tožilci bodo po poročanju lokalnih medijev zahtevali tudi spise Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. "V trenutni fazi preiskave strelci niso več anonimni, zato so bila razkrita imena nekaterih storilcev. Nadaljnja preiskava bi lahko razpletla preplet organizacije, potovanj, prihodov v Sarajevo, plačil, streljanja, odhodov," je še pojasnil Subašić.