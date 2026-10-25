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Plačali križarjenje na sončne Bahame, končali v mrzli Kanadi: 'To je šala, kajne?!'

Ottawa, 25. 10. 2026 15.17 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Nassau Bahami

Predstavljajte si, da spakirate kopalke, kratke hlače in poletne obleke, se odpravite na letališče in že odštevate ure do križarjenja po sončnih Bahamih. Potem pa izveste, da boste namesto na tropske plaže odpluli v Kanado, kjer temperature komaj dosežejo 12 stopinj Celzija. Prav to se je zgodilo več kot 5000 potnikom križarke Oasis of the Seas. Ladjar Royal Caribbean je zaradi neugodnih vremenskih razmer le 12 ur pred načrtovanim odhodom povsem spremenil pot križarjenja. Med potniki je završalo, nekateri pa so svojo nejevoljo delili tudi na družbenih omrežjih.

Več kot 5000 potnikov se je pripravljalo na sedemdnevno križarjenje z ladjo Oasis of the Seas, eno največjih križark na svetu. Potovanje bi se moralo 18. oktobra začeti v ameriški zvezni državi New Jersey, ladja pa naj bi odplula proti Bahamom. Tam so potnike čakale temperature nad 25 stopinj Celzija, sončne plaže in tropsko vzdušje.

Toda le približno 12 ur pred načrtovanim izplutjem je ladjar Royal Caribbean sporočil veliko spremembo. Zaradi nevihte in neugodnih vremenskih razmer na predvideni poti so križarjenje preusmerili proti severu, v kanadsko provinco Nova Škotska.

Namesto poletnih temperatur je potnike pričakalo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 12 stopinj Celzija.

Bahami
Bahami
FOTO: Shutterstock

"To je šala, kajne?"

Nenadna sprememba je številne potnike ujela povsem nepripravljene. Nekateri so bili že na poti v pristanišče, drugi so pravkar prispeli z letalom. Potnica iz New Jerseyja je za kanadsko televizijo CTV News opisala odziv svojega moža, ko sta izvedela za novo pot križarjenja.

"Moj mož me je vprašal: 'To je šala, kajne?' S seboj imam zimsko kapo in naušnike, pozabila pa sem šal," je povedala.

Sprememba destinacije je bila še posebej neprijetna za tiste, ki so na križarjenje pripotovali od daleč in niso imeli možnosti, da bi pred izplutjem zamenjali vsebino kovčkov.

Križarjenja so sicer odvisna od vremenskih razmer in spremembe načrtovanih pristanišč niso neobičajne. Toda preusmeritev potovanja iz toplega karibskega podnebja v precej hladnejši severni Atlantik je bistveno redkejša.

"Pravkar smo pristali, zdaj pa nam sporočajo, da gremo v Kanado?"

Med razočaranimi potniki je bila tudi 31-letna ameriška igralka Mikayla Iverson. Svoje nezadovoljstvo je izrazila v videoposnetku na Instagramu, ki ga je objavila na letališču Newark in je zbral več kot 1,4 milijona ogledov.

"Potem ko smo pravkar pristali v Newarku, so nam sporočili, da naše družinsko križarjenje na Bahame, ki se začne dobesedno čez 12 ur, zdaj vodi v Novo Škotsko?! Za to nimamo ustreznih oblačil," je povedala.

Njena objava je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki razpravljali o tako pozni spremembi načrtovanega potovanja. Za številne potnike namreč ni šlo zgolj za zamenjavo pristanišča, temveč za povsem drugačno počitniško izkušnjo.

Nova Škotska.
Nova Škotska.
FOTO: Thinkstock

Ladjar ponudil od 200 do 600 dolarjev dobroimetja

Royal Caribbean se je na nezadovoljstvo potnikov odzval s ponudbo nadomestil. Potnikom so glede na kategorijo rezervirane kabine ponudili od 200 do 600 ameriških dolarjev dobroimetja za porabo na ladji. Neizkoriščeni del tega dobroimetja je bilo mogoče dobiti povrnjenega. Poleg tega so ponudili dobropise za prihodnja križarjenja in vračilo denarja za vnaprej rezervirane izlete na kopnem, ki jih zaradi spremenjene poti ni bilo mogoče izvesti.

Zakaj lahko ladjar spremeni celotno pot križarjenja?

Čeprav potniki križarjenje običajno izberejo predvsem zaradi destinacij, je varnost plovbe vedno na prvem mestu. Ob nevarnih vremenskih razmerah lahko kapitan in ladjar spremenita načrtovano pot, izpustita posamezno pristanišče, zamenjata vrstni red postankov ali ladjo preusmerita na povsem drugo območje.

Takšne odločitve so odvisne od vremenskih napovedi, razmer na morju, varnosti pristanišč in možnosti, da ladja varno nadaljuje potovanje.

V primeru Oasis of the Seas je bila razlog močna atlantska nevihta ob vzhodni obali ZDA, ki se je pozneje razvila v subtropsko nevihto Josephine. Nevihtni sistem je povzročal močan veter in visoke valove, zaradi česar je ladjar Royal Caribbean ocenil, da plovba proti Floridi in Bahamom ne bi bila dovolj varna.

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