Plačana bolniška odsotnost, porodniški dopust in pokojnine za spolne delavke

V Belgiji so si po letih boja več pravic izborile spolne delavke. Veljati je začel nov zakon, ki prostitutkam zagotavlja pogodbe o zaposlitvi in delavske pravice, kot so denimo plačana bolniška odsotnost in porodniški dopust ter pokojnine. Prav tako jim bodo morali delodajalci zagotoviti ustrezne higienske razmere in tako imenovani gumb za paniko, ki bi ga lahko sprožile v primeru ogroženosti. Kaj pravijo zagovorniki in kritiki zakona?