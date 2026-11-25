Gre za peto izvedbo raziskave, katere cilj je razumeti plačilne navade in preference potrošnikov glede različnih plačilnih instrumentov, so pojasnili v Banki Slovenije. Rezultati kažejo, da potrošniki vse pogosteje uporabljajo digitalne načine plačevanja, medtem ko gotovina še naprej ostaja pomembno plačilno sredstvo, zlasti za plačila malih vrednosti ter plačila med posamezniki. V letu 2026 je bilo 45 odstotkov transakcij na fizičnih plačilnih mestih opravljenih s karticami, 44 odstotkov pa z gotovino, je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo približno 51.500 ljudi. S tem so plačila s karticami prehitela gotovino prvič, odkar so leta 2016 začeli zbirati te podatke. Delež mobilnih plačil, na primer prek pametnega telefona, se je s šestih odstotkov v prejšnji raziskavi leta 2024 povečal na devet odstotkov.

Plačilo s kartico FOTO: Shutterstock

Čeprav se plačilne navade spreminjajo, ostajajo preference potrošnikov v območju evra večinoma nespremenjene, je navedla ECB. Pri plačevanju v trgovinah daje 54 odstotkov potrošnikov prednost karticam ali drugim brezgotovinskim načinom plačila, 22 odstotkov pa gotovini. Nekaj manj kot četrtina (23 odstotkov) v raziskavi, ki je bila v državah z evrom izvedena v dveh fazah lani jeseni in letos spomladi, ni navedla jasne izbire glede načina plačevanja. "Digitalni načini plačevanja pridobivajo na pomenu v vsakdanjem življenju, vendar je za Evropejce svoboda izbire najpomembnejša," je pojasnil član izvršilnega odbora ECB Piero Cipollone. Dodal je, da si bo ECB še naprej prizadevala, da imajo državljani svobodo izbire želenega načina plačevanja - tako da bo ohranjala gotovino, hkrati pa se bo pripravljala na morebitno uvedbo njene digitalne različice, digitalnega evra. Anketa je tudi pokazala, da velika večina sodelujočih ceni možnost uporabe različnih načinov plačevanja: 82 odstotkov jih meni, da je pomembno, da lahko plačujejo digitalno, medtem ko jih 62 odstotkov ceni uporabo gotovine. Le trije odstotki so izjavili, da nikoli ne uporabljajo gotovine. Po podatkih ECB se gotovina najpogosteje uporablja za plačila majhnih zneskov in nakazila med posamezniki. Se pa kartice uporabljajo za vedno manjše zneske: medtem ko je povprečni znesek plačila s kartico leta 2019 znašal 59 evrov, se je do letos znižal na 35 evrov. Gotovina prevladuje pri plačilih pod 20 evri. Cenjena je zaradi svoje zasebnosti in za sledenje porabi, medtem ko kartice potrošnikom ponujajo prednosti v smislu udobja in hitrosti.

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