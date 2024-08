Plameni besneli na pragu hiš, evakuirali tudi turiste: 'Situacija ni varna'

Na ognjenih frontah so vse razpoložljive sile, poročajo hrvaški mediji. Gasilci pa kljub temu opozarjajo: "Manjka nam opreme, manjka nam ljudi in cistern z vodo." Ter da situacija nikakor ni varna. Ko namreč pogasijo en požar, se že aktivira drugi. Najhuje je Tučepih in v Podgori, kjer so evakuirali del prebivalcev in turistov. Plameni so se tam dvigali tudi po 30 metrov v višino. Na pomoč prihajajo tudi gasilci s celinske Hrvaške.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg še vedno aktivnih požarov na območju Skradina in Tučepa, s katerimi se gasilci borijo že od torka, sta v sredo popoldne dva požara izbruhnila še na območju Marine - Vrsina (Splitsko-dalmatinska županija) in pri Pakoštanu (Zadrska županija). A najtežje je še vedno v Tučepih in v Podgori, poročajo hrvaški mediji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Požar v Tučepih se je čez dan razplamtel in ogrožal hiše v Podgori. Tamkajšnja županja Petra Radić je malo pred polnočjo potrdila, da so uspeli obraniti tamkajšnje hiše. Ogromen požar je namreč ponekod besnel le 20 metrov stran. Vseeno pa so zaradi bližajočega se ognja evakuirali del prebivalcev, poroča Net.hr.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na požarišča v Dalmaciji prihajajo gasilci iz Zagrebške, Krapinsko-zagorske in Sisaško-moslavaške županije, na pomoč kolegom v Splitsko-dalmatinsko županijo pa so odšli tudi člani dubrovniške interventne gasilske enote. In čeprav so na terenu vse razpoložljive sile, gasilci opozarjajo, da jim primanjkuje opreme, ljudi in cistern. Situacija ni prav nič varna. Ko pogasijo en požar, se aktivira drugi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči