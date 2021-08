Plameni goltajo otok Evboja: 'Sami smo, bliža se nam konec'

Po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je v zadnjih desetih dneh v Grčiji zagorelo več kot 56 tisoč hektarjev. Na severnem delu otoka Evboja medtem še vedno gori več kvadratnih kilometrov gozda. Ponoči so se borili proti požaru, ki se je raztezal okoli sedem kilometrov daleč. Z otoka so evakuirali že več tisoč ljudi, nazadnje danes, ko so jih prišli iskat s trajekti.

Regionalne oblasti pozivajo k dodatni pomoči, predvsem iz zraka. Ob tem pa so kritični, da gasilska letala ostajajo v bližini Aten, zaradi česar drugod po državi požari še naprej divjajo nenadzorovano. Na drugi strani gasilci trdijo, da ne morejo biti na vseh koncih hkrati in da je severno od Aten obstajala nevarnost, da se požar razširi na poseljena območja. Premier Kiriakos Micotakis je v preteklih dneh že večkrat poudaril, da je prednostna naloga vlade "zaščita človeških življenj".

Medtem pa se je ključnik #HelpTurkey, ki se je v začetku požarov v tej državi razširil na spletu, spremenil v državni škandal. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je namreč zgrožen nad idejo, da bi njegova država potrebovala pomoč, pa čeprav je turška vlada razkrila, da nima več delujočih gasilskih letal, ki bi pomagala pri gašenju požarov. "Teror laži se širi iz Amerike, Evrope in nekaterih drugih krajev," je Erdogan komentiral kampanjo #HelpTurkey. Tožilstvo pa je zaradi predsednikovega ogorčenja že sporočilo, da bo preučilo, ali se je ključnik res uporabljal "za vzbujanje tesnobe, strahu in panike v javnosti ter kot način sramotenja turške vlade".

Tuje države so z letali in helikopterji priskočile na pomoč tudi Turčiji, kjer še najmanj šest požarov danes ni pod nadzorom. Gasilci so se osredotočili predvsem na provinco Mugla na zahodu države, kjer močan veter otežuje gašenje. Zaradi vetra se je znova razplamenel požar v provinci Aydin, ki so ga pred tem že spravili pod nadzor.

Grčiji so na pomoč priskočile številne države, vključno z Veliko Britanijo, Francijo, Romunijo, Ciprom, Švico in Poljsko.

Severno od Aten se sicer razmere stabilizirajo, saj jim je uspelo pogasiti nekaj manjših požarov. Ob umirjanju razmer pa so vidne hude posledice požarov. Po prvih ocenah je ogenj uničil več kot 300 hiš in industrijskih objektov. Hudo poškodovano je tudi električno omrežje in po ocenah pristojnih bo trajalo do 15 dni, preden bo spet stekla oskrba z električno energijo.

Medtem pa so se v akciji izkazali turški vaščani. Pograbili so grablje, lopate in sekire, si nadeli čelade in se odpravili v hribe ter izčrpanim gasilcem, ki se borijo proti smrtonosnim požarom, ki besnijo v Turčiji, pomagali iskati poti po neznanem terenu. Pomagajo tudi pri gašenju manjših požarov. "Če tega ne bomo storili, se bo ogenj povečal in potem bomo potrebovali helikopterje ali letala," je dejal 50-letni trgovec Mehmet Yesimoglu .

Turški medijski regulator je ob tem z denarno kaznijo zagrozil vsem televizijskim kanalom, ki še naprej predvajajo posnetke požarov v živo ter zgodbe, "ki v javnosti povzročajo strah in skrbi" . Večina postaj se na grožnjo s kaznijo odzvala tako, da je zmanjšala poročanje o katastrofi, v kateri je do zdaj umrlo že osem oseb in ki je uničila ogromne površine gozdov, poroča France24 .

Le redki vedo k čemu se bodo lahko vrnili, ko se požari končno umirijo. Toda namesto da bi nemočno obstali, so se številni pridružili gašenju v prvih bojnih linijah. "To ni nekaj, kar smo znali že od nekdaj. Poskušamo biti logični. Gledaš, kam se širijo plameni in jih poskušaj prehiteti. Čeprav nismo profesionalci, se trudimo po svojih najboljših močeh," je dejal 30-letni Tanzer Bulut.

Gasilcem pomagajo, kakor vedo in znajo. Na neznanem terenu jim kažejo poti, jih usmerjajo, darujejo hrano in vodo. Hakanu Karabulutu, ki vodi istanbulsko gasilsko enoto, poslano na območje katastrofe, je na roki zmanjkalo prstov, da bi lahko naštel vse načine, na katere pomagajo domačini. "Najprej so naši vodniki. Nato nam pokažejo, kje je treba napolniti vodo, nam povedo, kje so požari in nudijo logistično podporo, pa naj gre za hrano ali pijačo. Prav tako nam pomagajo nositi gasilske cevi," je naštel ter dodal, da zaupajo njihovemu poznavanju okolice.

Razmere pa so se umirile v Antalyi. Gasilske enote z območja počasi umikajo in jih selijo na zahod Turčije. Po ocenah strokovnjakov so požari doslej uničili že več kot 100 tisoč hektarjev površin. V državi medtem preučujejo vzroke požarov. V Marmarisu naj bi požar pomotoma zanetili otroci. V Bodrumu pa so zaradi suma, da so iz avta odvrgli cigaretne ogorke, aretirali tri ljudi.

Slovenski gasilci v Severni Makedoniji pred požari branijo tudi minsko polje

Severno Makedonijo prav tako požirajo ogromni požari, ki so ta teden divjali zlasti na vzhodu države in uničili več kot 3000 hektarjev površine. Konvoji pomoči, poslani iz Slovenije in Avstrije, so v Severno Makedonijo prispeli že šestega avgusta, dan po tem, ko je vlada razglasila izredne razmere. V Severno Makedonijo je v sredini tega tedna odšlo skoraj 50 slovenskih gasilcev, ki so bili v akciji na območju makedonskih krajev Robovo in Budinarci. Pomoč so poslale tudi Srbija in Bolgarija.

Slovenski gasilci, ki v Severni Makedoniji pomagajo pri gašenju požarov, so pred ognjem uspešno zaščitili objekte v bližini vasi Budinarci. S pomočjo helikopterja se borijo tudi proti požaru, ki se je širil proti minskemu polju, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. V državi so razmere že večinoma pod nadzorom. Pred ognjem so z aktivnim gašenjem požarne linije uspešno obranili vas Robovo, za danes pa je predviden ogled območja iz zraka.