Požar je izbruhnil v soboto popoldne v hotelu Makofi v priljubljenem obmorskem letovišču Nungwi na severu Zanzibarja. Zaradi močnega vetra in streh iz lahko vnetljivih materialov pa so se nato ognjeni zublji hitro razširili na več sosednjih objektov, piše agencija AP. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je požar uničil šest hotelov, štiri restavracije in približno 40 trgovin. Gasilcem ga je uspelo obvladati po približno treh urah.

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Oblasti so vseh 183 turistov uspešno evakuirale in jih premestile v druge nastanitvene objekte. Nekateri so v požaru izgubili osebne predmete in potne liste. Na spletu se medtem širijo posnetki, ki prikazujejo ogromne plamene in gost dim, ki se dviga nad to priljubljeno turistično točko, medtem ko ljudje bežijo na varno.

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