Plameni zajeli nekdanjo sovjetsko letalonosilko Minsk

Letalonosilka Minsk, ki je bila zadnjih osem let zasidrana v laguni ob reki Jangce v mestu Nantong v provinci Jiangsu, je zagorela med prenovo, v kateri bi postala del vojaškega tematskega parka, poroča CNN. Požar je bil precej obsežen, izbruhnil je v petek popoldne, pogasili so pa ga šele po 24 urah. Minsk je bil pred tem 16 let glavna atrakcija v zdaj že ukinjenem zabaviščnem parku na jugu Kitajske. Nedavno so se odločili, da ga bodo obnovili in vključili v drugi tematski park, a je zdaj to precej vprašljivo. "Prihodnost tega projekta je zdaj polna negotovosti," je za kitajski nacionalni radio povedal uradnik.

Minsk je bila nekoč del mogočne sovjetske pacifiške flote, druga od štirih letalonosilk razred Kijev, ki jih je sovjetska zveza zgradila med letoma 1970 in 1987. Delovala je na konvencionalni pogon z izpodrivom približno 42.000 ton, nosila pa bi lahko ducat bojnih letal in helikopterjev. Zgrajena je bila v ladjedelnici v Ukrajini in poimenovana po beloruski prestolnici, po začetku obratovanja leta 1978 pa je sprva služila v sovjetski pacifiški floti, kjer je ostala vse do razpada Sovjetske zveze, ko je postala last ruske mornarice. V svojih slavnih časih, kmalu po kitajsko-vietnamski vojni leta 1979, je Minsk potovala v Južnokitajsko morje, kjer se je ustavila v zalivu Cam Ranh v Vietnamu. Leta 1982 je med drugo napotitvijo ponovno obiskala Vietnam, nato pa odplula v Indijski ocean. Leta 1984 so Minsk, desantna ladja razreda Ivan Rogov Aleksandr Nikolajev in vietnamske sile izvedle prvi amfibijski desant sovjetske mornarice v Vietnamu.

Sovjetska letalonosilka Minsk FOTO: AP icon-expand