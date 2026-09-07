Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Plameni zajeli rusko naftno skladišče v Sočiju

Soči, 07. 09. 2026 08.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Zagorelo naftno skladišče v Sočiju

Naftno skladišče v ruskem mestu Soči se je znova vžgalo. Do tega je prišlo le tri dni po tem, ko so ga zadeli ukrajinski droni.

Videoposnetki, ki so jih prebivalci Sočija objavili na družbenih omrežjih, prikazujejo, kako naftno skladišče, ki je v lasti ruskega državnega energetskega podjetja Rosneft, gori. Ruski kanali na Telegramu poročajo, da oblasti prosijo lokalne prebivalce, naj zaradi močnega dima v obalnem počitniškem kraju zaprejo okna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča ukrajinski spletni portal Kyiv Independent, niso mogli neodvisno preveriti obsega povzročene škode. Kaj je povzročilo ponovni vžig, zaenkrat še ni jasno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najnovejši požari so se zgodili le nekaj dni po tem, ko so ukrajinske sile 3. in 4. septembra izvedle več valov napadov na tarče v Sočiju, vključno z napadom mornariškega brezpilotnega letalnika na rusko plovilo.

Soči, znan kot "druga ruska prestolnica", je dom uradne poletne rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina. Mesto velja za zimsko igrišče ruske elite in leži približno 650 do 700 kilometrov od meje z Ukrajino.

Preberi še Z obličja Zemlje izginila Putinova počitniška rezidenca v Sočiju

Ukrajina že mesece z droni in raketami napada rusko naftno infrastrukturo. Zaradi škode na energetskih objektih je Moskva uvedla omejitve izvoza, saj so se domače zaloge zmanjšale in so se po vsej državi oblikovale dolge vrste. Napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo pa na drugi strani izvaja tudi Rusija. Napovedali so tudi nov obsežen napad pred novo zimo, v kateri bi lahko elektrarne in omrežje znova postali ena glavnih tarč ruske vojske.

Preberi še Moskva srdito nad Kijev: napadi postajajo skoraj vsakodnevni
ukrajina rusija vojna soči nafta skladišče

V Indiji se je zrušil petnadstropni hostel, v ruševinah ujetih več deset ljudi

24ur.com Ukrajinci napadli ruska skladišča goriva, izbruhnili požari
24ur.com V ruskem napadu na Kijev mrtvi in ranjeni
24ur.com Nov poskus vdora protikremeljskih upornikov, zagorela rafinerija v Rjazanu
24ur.com Ukrajina naj bi z droni napadla še eno rusko rafinerijo
24ur.com V ruskih napadih umrla novinarka in snemalec, dron zadel njuno vozilo
24ur.com Ukrajinci z več kot 100 droni nad ruske rafinerije in letališča
24ur.com Ukrajina z dronom nad rafinerijo nafte pri Moskvi
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
zadovoljna
Portal
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
vizita
Portal
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
cekin
Portal
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
moskisvet
Portal
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
dominvrt
Portal
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929