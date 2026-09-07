Plameni zajeli rusko naftno skladišče v Sočiju

Videoposnetki, ki so jih prebivalci Sočija objavili na družbenih omrežjih, prikazujejo, kako naftno skladišče, ki je v lasti ruskega državnega energetskega podjetja Rosneft, gori. Ruski kanali na Telegramu poročajo, da oblasti prosijo lokalne prebivalce, naj zaradi močnega dima v obalnem počitniškem kraju zaprejo okna.

Kot poroča ukrajinski spletni portal Kyiv Independent , niso mogli neodvisno preveriti obsega povzročene škode. Kaj je povzročilo ponovni vžig, zaenkrat še ni jasno.

Najnovejši požari so se zgodili le nekaj dni po tem, ko so ukrajinske sile 3. in 4. septembra izvedle več valov napadov na tarče v Sočiju, vključno z napadom mornariškega brezpilotnega letalnika na rusko plovilo.

Soči, znan kot "druga ruska prestolnica", je dom uradne poletne rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina. Mesto velja za zimsko igrišče ruske elite in leži približno 650 do 700 kilometrov od meje z Ukrajino.