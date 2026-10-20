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Po zaostritvi nočnega nadzora na Planini več miru

Kranj, 20. 10. 2026 20.18 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Danica Jovanović
Planina

V naselju Planina v Kranju, kjer so policisti zaradi vandalizma mladostnikov v začetku meseca močno poostrili nadzor, se je stanje zdaj umirilo. Za mir v naselju skrbijo policisti, redarji in varnostniki. Domačini pravijo, da divjanja z mopedi, pokanja petard, kričanja in kurjenja skorajda ni več. Preverili smo, kakšne so trenutne razmere ponoči v naselju s 7500 prebivalci.

Silovitega pokanja, kurjenja sredi naselja, kričanja in divjanja s skiroji je v zadnjih dneh v naselju Planina manj, pravijo domačini. Mirno je bilo tudi sinoči ob našem prihodu.

Stanje se je izboljšalo po tem, ko so policisti in mestna občina po posvetovanju s prebivalci zaradi eskalacije razmer sprejeli različne ukrepe, pripoveduje domačin.

"Policisti smo poostrili nadzor tako v uniformah kot v civilnih oblačilih. Pri nadzoru smo bili tudi dodatno pozorni na dogajanje na območju Planine, kjer so postavljena igrišča, kjer so postavljena igrala," razloži Duško Preradović, vodja policijskega okoliša Planina.

Tiho je bilo tudi minule dni, pravi kranjski župan. "Ta vikend je bilo mirno. Kot sem povedal, sem bil v soboto tukaj med polnočjo in eno uro, govoril s Policijo, govoril z našim varnostnikom. Tukaj so fantje, zbirajo se, mladina se zbira. Ni bilo nič posebnega," pove Matjaž Rakovec.

"Je pa treba še veliko storiti. Navsezadnje moramo vedeti, da je tukaj več kot 7500 prebivalcev različnih narodnosti. In ko bomo dosegli sobivanje vseh, takrat bomo lahko govorili o nekem sproščenem miru," doda Toni del Fabro, predsednik krajevne skupnosti Planina.

Ob tem pa policisti pozivajo tudi starše. "Apel je na starših, da se zavedajo tudi svoje odgovornosti pri vzgoji otrok. In tudi vsak, ki živi na Planini, lahko pripomore k miru in sožitju na Planini," še pove Preradović.

Na občini sicer napovedujejo še dodatne ukrepe, med drugim postavitev hitrostnih ovir, varnostnih kamer, dve kritični točki pa bi z odlokom spremenili v pešconi.

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planina kranj

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KOMENTARJI4

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Pinokio
20. 10. 2026 21.12
Razmere se da urediti, le odgovorni morajo začeti delati in iskati rešitve, ne pa pričakovati, da se bodo eskalacije uredile same od sebe. Policisti pa so tako vedno v prvih bojnih vrstah zato bi lahko dobili več pooblastil pri vzpostavljanju reda.
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0 0
Eksiflajs96
20. 10. 2026 21.06
Za sobivanje pozabite, to je druga rasa, druga kultura, mentaliteta teh prislekov je na sobni temperaturi alj manj.. edina logicna pot je prodat bajto pa drgm jt..
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0 0
Jani.
20. 10. 2026 20.55
Različnih narodnosti pač ne moreš dati na kup in pričakovati sožitja.
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+4
4 0
Dr Dre
20. 10. 2026 20.27
Članek ima oznako TUJINA.. Še mediji priznavajo ozadje razgrajačev 💪💪
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+9
9 0
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