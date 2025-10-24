Po nesreči tovornjaka na zagrebški obvoznici plastenke preplavile cesto

Prometna nesreča se je zgodila malo po 11. uri na zagrebški obvoznici A3 pri Letališču Franjo Tuđman.

"Nesreča se je zgodila, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in zletelo na drugo smerno vozišče, kjer je trčilo z osebnim vozilom," so izjavo zagrebških gasilcev povzeli na Net.hr.

Gasilci so iz osebnega vozila rešili eno osebo, ki so jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči.

Kot je razvidno iz posnetkov s kraja nesreče, se je po trčenju iz tovornjaka razsul tovor, cesto pa so preplavile plastenke.

Zaradi hude prometne nesreče je bil promet na zagrebški obvoznici med priključkoma Jakuševec in Kosnica v obe smeri oviran. Obvoznica je v smeri proti Lipovcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta. Nastal je približno petkilometrski zastoj.