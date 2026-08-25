Plastični kirurg razjezil premierko: 'Lahko vam odstranim to majhno pikico'

Mette Frederiksen se je po vrnitvi z obiska v Ukrajini razpisala na Instagramu. "Zadnja stvar, ki sem jo slišala včeraj, ko smo zapustili Kijev, je bila sirena za zračni napad. Vojna se nadaljuje v Evropi. Eno prvih sporočil, ki sem jih prejela, ko sem se vrnila na Dansko, pa je bilo to. Dajte no," je uvodoma zapisala zgrožena premierka.
Ob tem je objavila posnetek zaslona sporočila plastičnega kirurga, ki se je ponudil, da ji odstrani "majhno pikico na nosu". Njegove identitete ni razkrila, mu pa je sporočila, da je zadovoljna s svojim telesom in da ne potrebuje njegovega mnenja.
"Ne morem prešteti, koliko sporočil sem prejela v preteklih letih o svojem videzu. Še posebej, da imam grde zobe in tanke lase. Da imam grdo "bradavico" na nosu in da si naj dam botoks," je dodala.
Poudarila je, da se ne vmešava v videz drugih ljudi in da je "popolnoma zadovoljna s svojim telesom, kakršno je, ko si ženska, ki se bliža 50. letu".
"Če mi boste pisali (in ste več kot dobrodošli), upam, da boste svoj čas izkoristili za pogovor o nečem bolj smiselnem, ne o mojem nosu," je še dodala.
Frederiksenova je članica Socialdemokratske stranke in je druga ženska, ki je zasedla premierski stolček. Trenutno teče že njen tretji mandat, kar jo uvršča med najbolj izkušene evropske voditeljice.
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