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Plastični kirurg razjezil premierko: 'Lahko vam odstranim to majhno pikico'

København, 25. 08. 2026 11.01 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.S.
premierka Mette Frederiksen

Danska premierka Mette Frederiksen ima dovolj neželenih nasvetov o svojem videzu. Kot je zapisala v daljši objavi na družbenem omrežju, je po prihodu iz Ukrajine prejela sporočilo neimenovanega plastičnega kirurga, ki se je ponudil, da na njej opravi poseg.

Mette Frederiksen se je po vrnitvi z obiska v Ukrajini razpisala na Instagramu. "Zadnja stvar, ki sem jo slišala včeraj, ko smo zapustili Kijev, je bila sirena za zračni napad. Vojna se nadaljuje v Evropi. Eno prvih sporočil, ki sem jih prejela, ko sem se vrnila na Dansko, pa je bilo to. Dajte no," je uvodoma zapisala zgrožena premierka.

Ob tem je objavila posnetek zaslona sporočila plastičnega kirurga, ki se je ponudil, da ji odstrani "majhno pikico na nosu". Njegove identitete ni razkrila, mu pa je sporočila, da je zadovoljna s svojim telesom in da ne potrebuje njegovega mnenja.

"Ne morem prešteti, koliko sporočil sem prejela v preteklih letih o svojem videzu. Še posebej, da imam grde zobe in tanke lase. Da imam grdo "bradavico" na nosu in da si naj dam botoks," je dodala.

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Poudarila je, da se ne vmešava v videz drugih ljudi in da je "popolnoma zadovoljna s svojim telesom, kakršno je, ko si ženska, ki se bliža 50. letu".

"Če mi boste pisali (in ste več kot dobrodošli), upam, da boste svoj čas izkoristili za pogovor o nečem bolj smiselnem, ne o mojem nosu," je še dodala.

Frederiksenova je članica Socialdemokratske stranke in je druga ženska, ki je zasedla premierski stolček. Trenutno teče že njen tretji mandat, kar jo uvršča med najbolj izkušene evropske voditeljice.

Mette Frederiksen danska

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
25. 08. 2026 12.01
Verjetno bi ji moral malo sfrizirat otroštvo in mladost , da ne bila tako vojno željna.
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+2
2 0
devote
25. 08. 2026 11.55
Zenska ne razume poante...glubacha..
Odgovori
+2
2 0
devote
25. 08. 2026 11.57
Ravno stvari ki jih samo pocne so nepomembne. Tako kot stvari ki se ti jih ocita okrog videza..
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+1
1 0
Cogo
25. 08. 2026 11.55
zelo optimističen je tisti, ki je mislil, da bo takole taf žensko spravil ob živce.
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-1
0 1
NeNebinarni
25. 08. 2026 11.54
Tako pri nas, kot v tujini, se vedno znova očitno opazi, da ženske niso za visoko politiko.
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+1
3 2
Normalka
25. 08. 2026 12.09
To opazijo samo starikavi posušeni dedki, ki ne dobijo (več), kar bi si želeli in izlivajo svoje žalostne frustracije.
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+0
2 2
mmickica
25. 08. 2026 12.13
🤣🤣🤣 nebinarni ima tezave s transpolno identiteto ocitno...
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0 0
Sil Ka 1
25. 08. 2026 11.31
Kobo pa stara bo pa imela veliko, veliko kot čarovnica v pravlici Janko in Metka.
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+3
5 2
Evridik
25. 08. 2026 11.30
Tematika , kjer veljajo stroga "pravila komentiranja"
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+3
4 1
biggbrader
25. 08. 2026 11.26
Res bi bila še bolj lepa !
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+0
3 3
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