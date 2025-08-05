Svetli način
Tujina

Plastika vse bolj prodira v prehranjevalno verigo. Se bodo države dogovorile o njenem omejevanju?

Ženeva, 05. 08. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , K.H.
Predstavniki več kot 160 držav so v Ženevi začeli pogajanja o sporazumu glede omejevanja onesnaževanja s plastiko. Strokovnjaki izpostavljajo, da plastika, ki jo je moč najti v oceanih, zraku in tleh, vse bolj prodira v prehranjevalno verigo in človeško telo. Pogajanja bodo tekla največ 10 dni.

Triletna pogajanja o sporazumu so decembra lani trčila ob oviro, potem ko je dosego soglasja v južnokorejskem Pusanu blokirala skupina držav proizvajalk nafte.

Medtem ko je ena skupina držav želela ambiciozen sporazum za omejitev proizvodnje in postopno opustitev škodljivih kemikalij, je druga – večinoma proizvajalka nafte – omejitvam proizvodnje nasprotovala in želela, da se bolj osredotočijo na obdelavo odpadkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogajanja se zdaj nadaljujejo v Ženevi, gosti jih Program ZN za okolje (Unep).

Riba in plastični zamašek
Riba in plastični zamašek FOTO: Shutterstock

Po poročanju AFP sodelujoči ne pričakujejo lahkih pogovorov, a vztrajajo, da je sporazum še dosegljiv.

"Od Pusana do danes je diplomacija opravila veliko delo," je za AFP dejala izvršna direktorica Unepa Inger Andersen. "Večina držav, s katerimi sem se pogovarjala, je v Ženevo pripotovala s ciljem, da sporazum podpišejo," njene besede povzema AFP.

Onesnaževanje s plastiko je močno razširjeno, opozarjajo strokovnjaki. Mikroplastiko so našli na najvišjih gorskih vrhovih, v najglobljih morskih jarkih, hkrati pa tudi v skoraj vseh delih človeškega telesa, izpostavljajo.

Na pogovorih v Ženevi sodeluje tudi več kot 600 nevladnih organizacij. "Da bi rešili krizo onesnaževanja, moramo prenehati proizvajati toliko plastike," je za AFP dejal vodja delegacije Greenpeacea Graham Forbes.

Po poročanju AFP se vsako leto na svetu proizvede več kot 400 milijonov ton plastike, od česar je polovica namenjena izdelkom za enkratno uporabo. Za recikliranje se zbira okoli 15 odstotkov plastičnih odpadkov, dejansko se jih reciklira le devet odstotkov. Skoraj polovica oziroma 46 odstotkov plastičnih izdelkov konča na odlagališčih, 17 odstotkov se jih sežge, z 22 odstotki pa se nepravilno ravna in postanejo smeti, še poroča agencija.

V medicinski reviji The Lancet so v ponedeljek opozorili, da je onesnaževanje s plastiko "resno, naraščajoče in premalo priznano tveganje" za zdravje, ki letno stane vsaj 1500 milijard dolarjev.

plastika prehranjevalna veriga dogovor omejevanje pogajanja ženeva
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
05. 08. 2025 16.27
.lepo da se zdaj zbira zamaske s plastenko vred..
ODGOVORI
0 0
flojdi
05. 08. 2025 16.26
Ne bodo.
ODGOVORI
0 0
boris c
05. 08. 2025 14.39
+7
Sprejeli bodo kakšen dogovor na ravni zamaškov in slamic. Za kaj več niso sposobni.
ODGOVORI
7 0
Slavic
05. 08. 2025 14.34
+2
Vlak smo zamudili. Sedaj je samo še vprašanje, kakšno škodo nam bo mikro plastika povzročila.
ODGOVORI
2 0
komarec
05. 08. 2025 14.34
+3
Pa ne no omejevat plastike pa to je ja napredek.
ODGOVORI
3 0
