Plavajoče prepreke niso zaustavile širjenja naftnega madeža v sibirski reki

Ruske oblasti so sporočile, da so odkrile ogromno koncentracijo onesnaženja v eni od sibirskih rek, čeprav so namestili prepreke, ki naj bi zaustavile širjenje goriva, ki se je iz bližnje termoelektrarne razlilo konec maja. Ocenjujejo, da so prepreke bodisi neučinkovite bodisi so jih namestili prepozno.

Spomnimo, v bližini sibirskega mesta Norilsk se je v reko znotraj arktičnega kroga razlilo 20.000 ton nafte. Nesreča se je zgodila potem, ko so se stebri, ki podpirajo rezervoar za gorivo v tamkajšnji elektrarni, začeli pogrezati. Na območju so namreč tla trajno zamrznjena (permafrost), kar je posledica celoletnih nizkih temperatur, s segrevanjem podnebja pa se tla pogrezajo. Nafto je od kraja nesreče odneslo za približno 12 kilometrov, reko pa je obarvala v rdečo barvo. Namestnica ministra za okolje v regiji Krasnojarsk Julija Gumenjuk je zdaj opozorila, da so za preprekami, ki so jih namestili, odkrili velike količine nafte. Možno je, da so prepreke neučinkovite, ali pa so jih namestili prepozno, ko se je dizel že razlil čez območje, kjer so nato namestili prepreke, je dodala. Rusko ministrstvo za izredne razmere je v petek sicer sporočilo, da se je širjenje dizla končalo, Gumenjukova pa je v ponedeljek sporočila, da so strokovnjaki za varovanje okolja odkrili koncentracije naftnih proizvodov, ki so od 80- do 116-krat višje od sprejemljivih vrednosti. Višje koncentracije so med drugim zabeležili v jezeru Pjasino, ki je vir za polotok Tajmir pomembne reke Pjasine. Ruski predsednik Vladimir Putinje prejšnji teden zaradi nesreče razglasil izredne razmere, uvedli pa so tudi preiskavo incidenta.