Plaval več kot 60 ur in podrl svetovni rekord: 'Bolečina je bila neznosna'

Mladi Belgijec je v grškem morju postavil nov svetovni rekord v najdaljšem samostojnem plavanju brez postanka. V Korintskem morju med Peloponezom in celinsko Grčijo je namreč brez predaha plaval 60 ur, 55 minut in 43 sekund. Rekord je z zadnjim zamahom postavil v soboto zvečer, ustavil se je na 131. kilometru plavanja. 29-letni ultraatlet Matthieu Bonne je s tem premagal prejšnjega rekorderja in olimpijca Neila Agiusa, ki je junija leta 2021 v 52 urah in 10 minutah s Sredozemlju med Italijo in Malto preplaval 125 kilometrov. icon-expand Plavalec FOTO: Shutterstock "Če bo Pozejdon dobre volje, bom premagal 127 kilometrov," je Belgijec zapisal, preden se je podal na pot. Ob tem je poudaril tudi težavnost izziva, ki ga je nato opravil več kot odlično. "Največja ovira bo verjetno pomanjkanje spanca," je pripisal. Po koncu plavanja pa priznal, da ga je najbolj motila hladna voda. Zaradi dolge izpostavljenosti slani tekočini so mu zatekle ustnice in jezik. "Na neki točki sem se želel ustaviti, bolečina je bila neznosna. Nato pa sem nadaljeval še 20 ur. Ne vem, kako." Spopadal se je tudi s halucinacijami. "Bilo je težko, a zdaj, ko sem svetovni rekorder, sem nadvse zadovoljen." Strogi predpisi in točno določena oprema Maratonska plavalna organizacija sicer priznava več različnih kategorij v plavanju v odprtih vodah. Za kategorijo, v kateri je plaval Bonne, je pomembno, da si športnik pri plavanju ne pomaga s tokovi, ves čas plava brez premora, izogibati se mora fizičnemu stiku s plovili, ki plujejo mino, ljudmi ali predmeti. Pri plavanju lahko uporablja le točno določeno opremo, torej kopalke, plavalno kapo, plavalna očala, čepke za ušesa in nos, sončno kremo ali mast, varnostno lučko za nočno osvetljevanje, preprosto uro ali štoparico, spremljevalni čoln, pilota in posadko ter prigrizke in vodo. 3620 kilometrov: rekorder tudi v kolesarjenju V preteklosti se je sicer mladi atlet že večkrat odločil za ekstremne izzive. Marca letos se je tako podal na dolgo kolesarjenje. S prekolesarjeno potjo, dolgo 3620 kilometrov, je podrl še en rekord. "Spopadanje z izjemno težkimi izzivi in poskušanje nemogočega me navda z največjim navdušenjem v življenju. Živim od tega. Lahko bi rekel, da sem odvisen od teh zunajtelesnih izkušenj."