Plavanje 35 metrov nad tlemi

V Londonu so odprli bazen, ki visi na 35 metrih višine. Po poročanju britanskih medijev gre za prvi prosojni bazen na svetu, ki se nahaja med 10. nadstropjema dveh luksuznih stolpnic v prestolnici in zadrži 400 ton vode.

Arhitekti, ki so zasnovali bazen, so izvedli nešteto analiz, da bi zagotovili, da se konstrukcija ne bo sesedla – strah, s katerim se sooči vsak plavalec, ki je visoko nad zemljo. Inženirji in arhitekti so bazen postavili na 20 centimetrov debel akrilni okvir s skoraj 30 centimetrov debelim podstavkom, globok pa je le tri metre in tehta neverjetnih 50 ton.

Je pa bazen sprožil tako dobre kot negativne odzive. Številni Londončani namreč menijo, da je bazen ustvaril še večje neenakosti v mestu, saj se vanj lahko potopijo le člani kluba Eagle, ekskluzivnega družabnega središča, ki je na voljo samo prebivalcem objekta Embassy Gardens in njihovim gostom.