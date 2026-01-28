Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na robu mesta več kot 20-metrsko plazišče

Niscemi , 28. 01. 2026 10.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Zemeljski plaz v mestu Niscemi na Siciliji

Razmere v mestu Niscemi na Siciliji se še naprej poslabšujejo. "Celoten plaz se pomika proti mestu," svari vodja civilne zaščite Fabio Ciciliano, potem ko je po močnem deževju na robu mesta po plazu nastala 20-metrska polica, fronta plazu pa je dolga več kot štiri kilometre. Številni so svoje domove že morali zapustiti in se vanje nikoli več ne bodo vrnili. Območje je sicer velik plaz prizadel že oktobra 1997, takrat tudi zaradi malomarnosti, saj mestne oblasti območja niso vzdrževale.

Doslej so evakuirali že 1500 ljudi, večini pa bodo morali poiskati novo trajno nastanitev.

Ocena škode še ni znana, saj se bo po mnenju strokovnjakov plaz zagotovo še pomaknil proti mestu in pogoltnil več hiš, saj je trenutno plazovita stena skoraj pravokotna. "Plaz ne more prenesti trenutnega naklona," je za Tg24 Sky povedal geolog Riccardo Ferraro. Naklon je trenutno okoli 85-stopinjski, plazenje naj bi se umirilo, ko bo naklon padel pod 35 stopinj na naravno ravnovesje. 

Tla, kjer se je sprožil plaz, imajo peščeno plast, ki je naložena na glini. Zgornja plast zemlje zaradi velike količine dežja drsi po nepropustni glini, pojasnjujejo geologi.

Območje mesta Niscemi je na zemljevidih regionalne civilne zaščite sicer že več let uvrščeno med območja z zelo visokim tveganjem za geomorfološko nestabilnost.

Po plazu pomoč 310 evrov na mesec

Podoben scenarij se je zgodil že leta 1997, ko je ljudi sredi dneva prestrašilo hrumenje in pokanje plazu. Takrat so evakuirali 400 ljudi in ker so strokovnjaki naknadno ugotovili, da območje oblasti niso upravljale in ga vzdrževale, se je zadeva zaradi malomarnosti premaknila tudi na sodišče. Evakuirancem so ponudili 600.000 lir (310 evrov) na mesec za naslednjih 13 mesecev kot denarno pomoč pri plačevanju najemnin.

Leta 2000 so nato porušili 48 domov, na seznamu rušenja je bila tudi cerkev iz 18. stoletja, ki je bila porušena šele naknadno zaradi protestov in sodnih izpodbijanj.

plaz italija Niscemi

Razbili hrvaško kriminalno združbo: med pridržanimi tudi policist

Znani prvi izsledki preiskave streljanja v Minneapolisu: streljala dva policista

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
V kinematografe prihaja film o Melaniji Trump
V kinematografe prihaja film o Melaniji Trump
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469