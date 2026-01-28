Na robu mesta več kot 20-metrsko plazišče

Doslej so evakuirali že 1500 ljudi, večini pa bodo morali poiskati novo trajno nastanitev.

Ocena škode še ni znana, saj se bo po mnenju strokovnjakov plaz zagotovo še pomaknil proti mestu in pogoltnil več hiš, saj je trenutno plazovita stena skoraj pravokotna. "Plaz ne more prenesti trenutnega naklona," je za Tg24 Sky povedal geolog Riccardo Ferraro. Naklon je trenutno okoli 85-stopinjski, plazenje naj bi se umirilo, ko bo naklon padel pod 35 stopinj na naravno ravnovesje.

Tla, kjer se je sprožil plaz, imajo peščeno plast, ki je naložena na glini. Zgornja plast zemlje zaradi velike količine dežja drsi po nepropustni glini, pojasnjujejo geologi.