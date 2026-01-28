Na robu mesta več kot 20-metrsko plazišče

Doslej so evakuirali že 1500 ljudi, večini pa bodo morali poiskati novo trajno nastanitev.
Ocena škode še ni znana, saj se bo po mnenju strokovnjakov plaz zagotovo še pomaknil proti mestu in pogoltnil več hiš, saj je trenutno plazovita stena skoraj pravokotna. "Plaz ne more prenesti trenutnega naklona," je za Tg24 Sky povedal geolog Riccardo Ferraro. Naklon je trenutno okoli 85-stopinjski, plazenje naj bi se umirilo, ko bo naklon padel pod 35 stopinj na naravno ravnovesje.
Tla, kjer se je sprožil plaz, imajo peščeno plast, ki je naložena na glini. Zgornja plast zemlje zaradi velike količine dežja drsi po nepropustni glini, pojasnjujejo geologi.
Območje mesta Niscemi je na zemljevidih regionalne civilne zaščite sicer že več let uvrščeno med območja z zelo visokim tveganjem za geomorfološko nestabilnost.
Po plazu pomoč 310 evrov na mesec
Podoben scenarij se je zgodil že leta 1997, ko je ljudi sredi dneva prestrašilo hrumenje in pokanje plazu. Takrat so evakuirali 400 ljudi in ker so strokovnjaki naknadno ugotovili, da območje oblasti niso upravljale in ga vzdrževale, se je zadeva zaradi malomarnosti premaknila tudi na sodišče. Evakuirancem so ponudili 600.000 lir (310 evrov) na mesec za naslednjih 13 mesecev kot denarno pomoč pri plačevanju najemnin.
Leta 2000 so nato porušili 48 domov, na seznamu rušenja je bila tudi cerkev iz 18. stoletja, ki je bila porušena šele naknadno zaradi protestov in sodnih izpodbijanj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.