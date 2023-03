Plaz krompirja pod seboj pokopal več ljudi, umrlo je najmanj 14 oseb

Do tragične nesreče je prišlo v četrtek, ko so lokalni mediji sprva poročali o osmih smrtnih žrtvah. A število umrlih se je nato v petek povzpelo na 14, poroča Insider. Od poškodovanih so štirje na zdravljenju v bolnišnici v okrožju Moradabad, šest drugih pa so odpustili.

Namestnik generalnega policijskega inšpektorja Shalabh Mathur je medtem dejal, da so našli skoraj vse pogrešane delavce in da je reševalna akcija dosegla zadnjo fazo, poroča indijski dnevnik The Tribune. Okrožni sodnik Manish Bansal pa je povedal, da so pri iskanju pomagali tudi reševalni psi.