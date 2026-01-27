Naslovnica
Tujina

Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

Niscemi, 27. 01. 2026 09.30 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
N.L.
Plaz na Siciliji

Na jugozahodu Sicilije v mestu Niscemi se je po obilnem deževju sprožil plaz, ki se razteza vzdolž štirih kilometrov. Odsek ceste, kjer je plaz, so zaprli, okoli 1000 prebivalcev pa evakuirali. Civilna zaščita opozarja, da se plaz še vedno premika in širi v mesto.

"Preživljamo dramo, vsi smo izčrpani, a se bomo odzvali," je po poročanju Corriere della Sera dejal župan Massimiliano Conti in priznal, da je mesto skoraj izolirano od preostalega sveta, saj je več plazov zaprlo tri od štirih cest, ki vodijo do mesta z okoli 25.000 prebivalci.

"Imamo fronto plazu, dolgo vsaj štiri kilometre, in plaz se še širi," je zaskrbljen župan. Dogajanje na terenu spremljajo tudi z droni, gasilci pa naj bi opravili še ogled s helikopterjem.

Vzpostavljena je rdeča cona in varovalni pas, ki je od linije plazu oddaljen 150 metrov, regionalna vlada pa pripravlja ukrepe za razglasitev naravne nesreče, navaja Sky TG24. "Hišo sem kupil pred enim letom, še vedno imam hipoteko," je za Anso povedal Francesco Blanco, voznik tovornjaka, ki se zaskrbljen sprašuje, kaj bo z njegovo hišo in življenjem.

Zaradi plazu so evakuirali več sosesk z okoli 1000 prebivalci, ki so sedaj nastanjeni pri sorodnikih, prijateljih ali v športni dvorani, vse šole v mestu so zaprte.

Civilna zaščita opozarja, da se nekateri prebivalci v svoje domove ne bodo več mogli vrniti.

plaz Sicilija evakuacija naravna nesreča

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pompozni
27. 01. 2026 10.56
Na žalost ni rešitve.
Odgovori
0 0
cirenij
27. 01. 2026 10.40
Kaj počne narava po vsem svetu, brez izjeme. Grebatorski politiki se pa grebejo, sejejo sovraštvo in vojne. Kako strašna slepota je človeka.
Odgovori
+5
5 0
cirenij
27. 01. 2026 10.42
Pa zakaj se ljudje, tudi pri nas, grebejo za bogastvo, še in še.......................Kako lepo bi vsi lahko normalno živeli. Nič se ne nese tja gor.
Odgovori
+5
5 0
čriček
27. 01. 2026 10.26
To je geološki proces velikih razsežnosti. Za to mesto ni več rešitve, ker se bo brežina lomila naprej v globino mesta ob vsakem večjem deževju. Dokaz, da so klimatske spremembe še kako prisotne. Stotine let je vse mirovalo, ker je bila količina padavin "normalna" za ta kraj, sedaj pa se je sipka zemljina s povečanjem padavin namočila in aktivirala.
Odgovori
+3
6 3
Hugh_Mungus
27. 01. 2026 10.34
Dokazi dandanes nič več ne štejejo. Samo še populizem in profit, tut če vsi pomremo
Odgovori
+3
4 1
Kameleon Kiddo
27. 01. 2026 10.38
O potem pa dalje nafta pa bo vse vredi ne? Keri vaa je nagno da so el.avto nateg? Isti ki vas je nagno da bo sds dala denar za razvoj. Spat je fajn ,samo enkrat se je treba zbudit. Sej stekam ni lahko,pa dejmo vsah probat. Najprej odpremo levo oko in JASNO pogledamo okoli kaj SSe dogaja.
Odgovori
-1
1 2
ata_jez
27. 01. 2026 10.47
Stotine let? 😁 Nobena stavba na tem robu ni stara niti sto let. Ljudje pač gradijo na plazovitem in poplavnem področju, v strugah hudournikov in starih rečnih strugah, ... ne samo pri nas, tudi drugje.
Odgovori
+3
3 0
GMajky
27. 01. 2026 10.57
ti dejansko mislis, da je avto na diesel problem? in avto na strom resitev? dej se prosim ti zbudi in poglej kar z obema okama!!!
Odgovori
0 0
galeon
27. 01. 2026 11.00
Blebetaš v prazno. Zemlja se premika že od nastanka. Človek nima nobenega vpliva na to. Še en zeleni zaslepljen.
Odgovori
0 0
borjac
27. 01. 2026 10.22
Grozljivo , enostavno grozljivo ko ti dom zdrsne čez previs , in ne moreš nič narediti , dom za katerega si garal celo življenje.
Odgovori
+8
8 0
Čombe
27. 01. 2026 10.27
ne skrbi bodo pakistanci zrihtali nove domove za uboge italjane
Odgovori
-5
1 6
cirenij
27. 01. 2026 10.43
borjac++++++++++++++++
Odgovori
+3
3 0
Čombe
27. 01. 2026 10.21
kljub pol miljona novih doktorjev in inženirjev ter ogromno nove delovne sile niso uspeli nič storiti ?
Odgovori
-6
4 10
Hugh_Mungus
27. 01. 2026 10.34
Kaj bi pa ti genij naredil?
Odgovori
+5
5 0
Čombe
27. 01. 2026 10.37
ne vem ker nisem inženir ali doktor kot novi priseljenci, mogoče bi že prej začel graditi mesta iz odpadnega kartona in pločevine in greznice kar po cestah kot imajo v pakistanu
Odgovori
-3
0 3
BrezPitt
27. 01. 2026 10.44
Čombe ti kar pristoji
Odgovori
+2
2 0
MESE?AR
27. 01. 2026 10.16
Na slikah se vidi, da se plaz širi od mesta in ne v mesto !
Odgovori
-10
0 10
Ankh Mihael
27. 01. 2026 10.28
Idi čim prej do okolista.
Odgovori
+3
3 0
Aleksei Kaar
27. 01. 2026 10.15
Tole ne ustavi nič več, ne škarpa, ne zid.
Odgovori
+8
8 0
Pino Pinič
27. 01. 2026 10.15
Tukaj bo tudi zanimivo... denarja ne bo za sanacijo... zbiral se bo denar in prostovoljne prispevke... naredilo pa nič, kot vedno. Če nebi bilo potrebno metat denar v vojne in orožja... kaj bi vse človek lahko naredil.
Odgovori
+9
9 0
PomisliNaSonce
27. 01. 2026 10.14
Če se tla preveč izsušijo predhodno, in to večkrat zaporedoma v daljšem časovnem obdobju...je vedno nevarnost da potem deževje povzroči da se kaj odtrga tam kjer se sicer nebi. V urbanih območjih je pa še marsikej vkopanega, sezidanega pod zemljo vključno z vsemi cevmi in se pač zgodi kar se. Skrajnosti so pač vedno komplicirane, že izven samih tal lahko opazimo...kaj se šele dogaja znotrej.
Odgovori
-1
1 2
mojito88521
27. 01. 2026 10.12
Edina rešitev, ki so vidim, je gradnja ogromnega zidu, ki bi zadržal zemljo.
Odgovori
-3
0 3
SpamEx
27. 01. 2026 10.12
bo treba en podporni zid zgradit :-))
Odgovori
-2
2 4
SpamEx
27. 01. 2026 10.12
škarpica
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
27. 01. 2026 10.11
joj to pa je škoda izgleda lepo mestece
Odgovori
+5
5 0
bandit1
27. 01. 2026 10.02
Poceni zemljišča in hiše.
Odgovori
-8
1 9
LANDSER
27. 01. 2026 10.03
nope tam ni tko poceni ampak nobenih meritev niso delali ...taka zadeva se lahko predvidi drugače....
Odgovori
-1
2 3
Dadi Dadek
27. 01. 2026 10.08
Samo mesto je tam že 200 let in ne od včeraj. Res pa je, da se je verjetno dokaj nenadzorovano širilo. In nihče ni predvidel 4km dolgega plaza.
Odgovori
+4
4 0
