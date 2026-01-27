Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

"Preživljamo dramo, vsi smo izčrpani, a se bomo odzvali," je po poročanju Corriere della Sera dejal župan Massimiliano Conti in priznal, da je mesto skoraj izolirano od preostalega sveta, saj je več plazov zaprlo tri od štirih cest, ki vodijo do mesta z okoli 25.000 prebivalci.

"Imamo fronto plazu, dolgo vsaj štiri kilometre, in plaz se še širi," je zaskrbljen župan. Dogajanje na terenu spremljajo tudi z droni, gasilci pa naj bi opravili še ogled s helikopterjem.