Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

"Preživljamo dramo, vsi smo izčrpani, a se bomo odzvali," je po poročanju Corriere della Sera dejal župan Massimiliano Conti in priznal, da je mesto skoraj izolirano od preostalega sveta, saj je več plazov zaprlo tri od štirih cest, ki vodijo do mesta z okoli 25.000 prebivalci.
"Imamo fronto plazu, dolgo vsaj štiri kilometre, in plaz se še širi," je zaskrbljen župan. Dogajanje na terenu spremljajo tudi z droni, gasilci pa naj bi opravili še ogled s helikopterjem.
Vzpostavljena je rdeča cona in varovalni pas, ki je od linije plazu oddaljen 150 metrov, regionalna vlada pa pripravlja ukrepe za razglasitev naravne nesreče, navaja Sky TG24. "Hišo sem kupil pred enim letom, še vedno imam hipoteko," je za Anso povedal Francesco Blanco, voznik tovornjaka, ki se zaskrbljen sprašuje, kaj bo z njegovo hišo in življenjem.
Zaradi plazu so evakuirali več sosesk z okoli 1000 prebivalci, ki so sedaj nastanjeni pri sorodnikih, prijateljih ali v športni dvorani, vse šole v mestu so zaprte.
Civilna zaščita opozarja, da se nekateri prebivalci v svoje domove ne bodo več mogli vrniti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.