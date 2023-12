Plaz na zagrebškem smetišču hudo poškodoval delavca, morali so mu amputirati roko

Predstavnik klinike za anestezijo in intenzivno medicino, profesor Mihaljević, je poudaril, da je eden izmed huje poškodovanih delavcev pred kratkim bil operiran, zdaj pa je pri zavesti in komunikativen, poroča hrvaški Danas.

"Gre za poškodovanega 59-letnika. Izgubil je levo nadlaket, ima tri zlomljena rebra in kompresijski zlom torakalnega vretenca. Gre za hude telesne poškodbe, ki trenutno niso ogrožajoče, če ne pride do zapletov na pljučih ali okužbah," je pojasnil. Dodal je, da so moškemu amputirali levo nadlaket. "Ni bilo možnosti rekonstrukcije roke," je poudaril zdravnik.

"Zaiskrilo" med županom Zagreba in meščani

Na kraj dogodka, smetišče, je prispel tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević in poudaril, da poteka preiskava, ki bo pokazala, kaj je sprožilo plaz. "Kdor koli je odgovoren, bo sankcioniran," je zagotovil zagrebški župan na današnji novinarski konferenci. Sporočil je, da bo odlagališče odpadkov do nadaljnjega zaprto in da je glede Jakuševca zahteval nujni sestanek z vlado.

"Okoliščine, kako je prišlo do novega plazu in v kakšni povezavi je s plazom, ki se je sprožil pred tremi do štirimi tedni, še ugotavljamo," je dejal. "Vse inšpekcije so na terenu, tako okoljevarstvena kot gradbena."