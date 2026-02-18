Naslovnica
Tujina

Šest jih je na reševalce čakalo pod ponjavo, devet jih še pogrešajo

Sierra Nevadi , 18. 02. 2026 09.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Reševanje smučarjev v ZDA

Na zahodu ZDA med Kalifornijo in Nevado je plaz odnesel skupino 15 smučarjev. Medtem ko so šest smučarjev po več urah rešili, jih devet še vedno pogrešajo.

Skupina 15 ljudi, med njimi so bili štirje vodniki, se je odpravila na tridnevno turno smuko. Med vračanjem se je sprožil plaz, šest ljudi je nesrečo zagotovo preživelo, ostalih devet še pogrešajo.

Do ujete šesterice so poslali izkušene reševalne ekipe, navaja BBC. Smučarjem so sicer naročili, naj se skušajo na kraju samem čim bolj zaščititi. Smučarji so se med čakanjem zato skrili pod ponjavo na gozdnatem območju.

Po več urah so se do ujetih smučarjev prebili reševalci. Dva od šestih so nato odpeljali v bolnišnico, navaja NBC. Smučarji so bili z reševalnimi ekipami v stiku prek satelitske povezave za nujne primere.

Reševanje, v katerem sodeluje 46 reševalcev, bo zelo zahtevno, saj še naprej obstaja velika nevarnost plazov. Plazovi se bodo po napovedih prožili na ogromnem območju, stopnjo nevarnosti pa so dvignili na četrto od petih.

Iz šerifovega urada so najprej sporočili, da se je v skupini nahajalo 16 smučarjev, kasneje so javili, da jih je bilo 15, navajajo ameriški mediji.

Na območju smučarskega središča Boreal je v zadnjih 24 urah padlo 76 centimetrov snega. Zaradi vetra in slabe vidljivosti je smučišče danes zaprto.

Strokovnjaki: Epsteinovi dosjeji nakazujejo na možne zločine proti človeštvu

Kupi smeti, več mesecev čakanja na gorivo in zvezdnato nebo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
Portal
