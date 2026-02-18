Šest jih je na reševalce čakalo pod ponjavo, devet jih še pogrešajo

Do ujete šesterice so poslali izkušene reševalne ekipe, navaja BBC. Smučarjem so sicer naročili, naj se skušajo na kraju samem čim bolj zaščititi. Smučarji so se med čakanjem zato skrili pod ponjavo na gozdnatem območju.

Skupina 15 ljudi, med njimi so bili štirje vodniki, se je odpravila na tridnevno turno smuko. Med vračanjem se je sprožil plaz, šest ljudi je nesrečo zagotovo preživelo, ostalih devet še pogrešajo.

Po več urah so se do ujetih smučarjev prebili reševalci. Dva od šestih so nato odpeljali v bolnišnico, navaja NBC. Smučarji so bili z reševalnimi ekipami v stiku prek satelitske povezave za nujne primere.

Reševanje, v katerem sodeluje 46 reševalcev, bo zelo zahtevno, saj še naprej obstaja velika nevarnost plazov. Plazovi se bodo po napovedih prožili na ogromnem območju, stopnjo nevarnosti pa so dvignili na četrto od petih.

Iz šerifovega urada so najprej sporočili, da se je v skupini nahajalo 16 smučarjev, kasneje so javili, da jih je bilo 15, navajajo ameriški mediji.

Na območju smučarskega središča Boreal je v zadnjih 24 urah padlo 76 centimetrov snega. Zaradi vetra in slabe vidljivosti je smučišče danes zaprto.