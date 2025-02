Pred očmi se jim je sprožil plaz in odnesel smučarja: 'Mislil sem, da je mrtev'

Posnetek je pred dnevi posnela skupina francoskih smučarjev. Ob posnetku so zapisali, da so želeli opraviti še zadnji spust v dnevu. Pred tem je bila snežna odeja stabilna, saj so dopoldne opravili že več spustov. "Tik pred vrhom sem z neznanim moškim izmenjal nekaj besed, nato pa se je odločil, da se bo v dolino spustil za nami," je ob posnetku zapisal eden od francoskih smučarjev in opozoril, da kljub temu, da so se po pobočju najprej spustili trije smučarji, se nevarnost za sproženje plazu očitno ni zmanjšala.

"Zračna blazina ga je rešila. Kljub 300-metrskemu padcu in drsenju po snegu smo ga našli pri zavesti," je še zapisal in dodal, da je vedno treba poskrbeti za varnost. Preverite stanje na terenu, smučajte v skupini in terena, tudi če ga dobro poznate, ne podcenjuje, je smučarskim kolegom po nesreči svetoval Francoz. "Danes smo imeli srečo. Za nas in za njega pa bi se lahko končalo veliko slabše. Varno vožnjo."