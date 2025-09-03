Plaz odrezal sever Norveške, obvoz prek Švedske za 120 kilometrov daljši

Sever in jug Norveške sta zaradi zemeljskega plazu, ki je zasul in odnesel glavno avtocesto in železnico, po novem še bolj oddaljena. Potniki in tovorni promet so preusmerjeni na regionalne trajekte po fjordih in na cesto prek Švedske, obe alternativi pa sta občutno daljši. Plaz je sicer pokopal delavca iz Danske, eno osebo so iz vode uspeli rešiti.

Zemeljski plaz je odnesel oba avtocestna pasova, regionalno cesto in železniško progo. V času drsenja zemlje je v vodo z avtomobilom odneslo tudi eno osebo, a so jo k sreči iz vode rešili. Takšne sreče ni imel delavec iz Danske, ki so ga pod zemljo našli mrtvega. V času nesreče se je nahajal na gradbišču ob cesti.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Zemeljski plaz na Norvškem icon-picture-layer-2 1 / 2

Avtocesta E6 je strateškega pomena, saj povezuje Švedsko in Norveško v dolžini več kot 2500 kilometrov. Velja tudi za eno glavnih norveških prometnih žil, ki sever države povezuje z jugom. Mimo kraja Levanger dnevno pelje okoli 8400 vozil, v katerih so delovni migranti, prevozniki in turisti. Obvoz prek Švedske (na spodnji skici rdeča črta) je daljši za kar 120 kilometrov, kapaciteta trajektov skozi fjorde (modra črta) pa omejena. Manjša vozila sicer lahko uporabljajo drugo staro cesto, ki pa ni primerna za težji promet. Tako na obvozu kot pred trajekti napovedujejo zastoje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči