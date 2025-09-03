Svetli način
Plaz odrezal sever Norveške, obvoz prek Švedske za 120 kilometrov daljši

Nesvatnet , 03. 09. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 10 minutami

N.L.
Sever in jug Norveške sta zaradi zemeljskega plazu, ki je zasul in odnesel glavno avtocesto in železnico, po novem še bolj oddaljena. Potniki in tovorni promet so preusmerjeni na regionalne trajekte po fjordih in na cesto prek Švedske, obe alternativi pa sta občutno daljši. Plaz je sicer pokopal delavca iz Danske, eno osebo so iz vode uspeli rešiti.

Zemeljski plaz je odnesel oba avtocestna pasova, regionalno cesto in železniško progo. V času drsenja zemlje je v vodo z avtomobilom odneslo tudi eno osebo, a so jo k sreči iz vode rešili. Takšne sreče ni imel delavec iz Danske, ki so ga pod zemljo našli mrtvega. V času nesreče se je nahajal na gradbišču ob cesti.

Avtocesta E6 je strateškega pomena, saj povezuje Švedsko in Norveško v dolžini več kot 2500 kilometrov. Velja tudi za eno glavnih norveških prometnih žil, ki sever države povezuje z jugom. Mimo kraja Levanger dnevno pelje okoli 8400 vozil, v katerih so delovni migranti, prevozniki in turisti.

Obvoz prek Švedske (na spodnji skici rdeča črta) je daljši za kar 120 kilometrov, kapaciteta trajektov skozi fjorde (modra črta) pa omejena. Manjša vozila sicer lahko uporabljajo drugo staro cesto, ki pa ni primerna za težji promet. Tako na obvozu kot pred trajekti napovedujejo zastoje. 

Sanacija bo dolga in zahtevna, saj bo najprej potrebno utrditi vso okolico, ki je trenutno izjemno nestabilna. 

Zaprt odsek pomeni dolge obvoze tudi za turiste, ki so na poti iz Trondheima do Steinkjerja. Mnogi turisti na Norveškem se v Skandinavijo namreč odpravijo prav zaradi vožnje po slikoviti obalni cesti Kystriksveien, drugi se po cesti odpravljajo proti Lofotskim otokom in severni Norveški do Nordkapa. Za potnike na vlakih so zagotovili avtobusne obvoze, vse potnike, tudi tiste, ki na Norveškem najamejo avtomobil, pa opozarjajo, naj načrtujejo občutno daljši potovalni čas. 

