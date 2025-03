Plaz ogorčenja: vplivnica samici iztrgala mladiča vombata in z njim pozirala

Avstralski premier Anthony Albanese je podaril, da so dejanja Sam Jones vzbudila ogorčenje po celi Avstraliji in predlagal, naj poskusi "vzeti mladiča krokodila njegovi materi in bo videla, kako se bo zgodba končala takrat," poroča Guardian. Posnetek prikazuje, kako vplivnica teče do živali in na silo dvigne mladiča, ki mu povzroča viden stres. Potem začne kričati, da je ujela mladiča vombata in se očitno zaveda, da je mama zaradi tega dejanja razburjena. Mladič cvili in sika, potem ga Jonesova le izpusti na robu ceste.

Lokalne oblasti so sporočile, da posnetek kaže na očitno nespoštovanje domorodnih divjih živali in da je bila jasna stiska, ki jo je povzročila živalima brezčutno dejanje. Šlo je za zaščitenega vrečarja, ki ga najdemo le v Avstraliji, je za AP povedala Yolandi Vermaak, ustanoviteljica dobrodelne organizacije za nego živali Wombat Rescue. Kot je pojasnila, je ločitev mladega vombata od matere povzročila tveganje, da bo mati zavrnila svoje potomce. "Najbolj me skrbi, da dejansko nisva videla, da bi se mama in otrok ponovno združila. Ko ga je odložila, je bil videti dezorientiran. Mame na posnetku ni več bilo, zato ne vemo, ali sta se mama in mladič dejansko spet našla," je izpostavila .

Zapustila državo

Instagram, kjer je Jonesova delila posnetke, je bil med tem nastavljen kot zaseben, izginil pa je tudi njen račun TikTok. Posnetek je namreč sprožil na tisoče jeznih komentarjev na spletnih mestih družbenih medijev, kjer so posnetek množično delili naprej. Avstralija je vplivnici zagrozila z izgubo turistične vize, a je po nekaj dneh Jonesova sama pobrala šila in kopita in zapustila državo, še poroča Guardian. Vplivnica se je opravičila, ampak kritike hkrati pozvala, da je 'zdaj dovolj' .