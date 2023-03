Plaz pokopal dve smučarki iz Švedske

Iskalne ekipe so v nedeljo najprej našle truplo ene od obeh smučark, danes pa še truplo druge, je potrdil predstavnik gorske reševalne službe. Reševalci so jo opazili s helikopterskim preletom.

Ženski, obe stari 25 let, sta se v spremstvu dveh moških odpravili na območje nedaleč od Mont Blanca ob italijansko-francoski meji. Moškima se je ob nesreči uspelo rešiti in poklicati na pomoč. Gorski reševalci so takoj sprožili iskalno akcijo, vendar je bila prekinjena zaradi slabe vidljivosti, današnje vremenske razmere pa so omogočile, da je gorska reševalna služba v dolini Aoste začela ponovno iskati.