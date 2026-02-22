Naslovnica
Tujina

Plaz pokopal tri vodnike in skupino šestih prijateljic

Truckee, 22. 02. 2026 09.21 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
N.L.
Reševanje turnih smučarjev z gore Castle Peak

Z gore Castle Peak v gorovju Sierra Nevade v ZDA so iz snežnega plazu izvlekli devet trupel. Žrtve, med katerimi so trije vodniki in skupina šestih prijateljic, so bile del skupine, ki se je odpravila na tridnevno turno smuko. Še šest članov skupine so uspeli rešiti.

Zahtevno reševalno akcijo je oteževalo močno sneženje, v soboto pa so našli še deveto smučarko, ki so jo pogrešali od torka.

Skupina 15 smučarjev se je sicer odpravila na tridnevno turno smuko, med predčasnim vračanjem pa jih je zasul plaz. Šest smučarjev je ostalo ujetih, a so poklicali na pomoč in do njih so se uspešno prebili reševalci, osem oseb je plaz pokopal, v zadnji akciji pa so nedaleč od ostalih našli še deveto žrtev.

Identificirali žrtve

Umrli so trije vodniki, stari 30, 34 in 42 let. Ostale smrtne žrtve so ženske, sicer tesne prijateljice in izkušene turne smučarke, ki na tem območju niso bile prvič. Vseh šest žensk je bilo starih okoli 40 let, navaja AP.

"Neizmerno smo pretreseni," so v skupni izjavi sporočile njihove družine. "Naša pozornost je sedaj usmerjena v podporo našim otrokom po tej tragediji in v počastitev življenj teh izjemnih žensk," so dodali. "Vse so bile matere, žene in prijateljice, ki jih je povezovala ljubezen do narave."

Še dve njihovi prijateljici sta preživeli in sta bili v prvi skupini oseb, ki so jih uspeli rešiti. Tridnevna tura je potekala po običajni trasi, so sporočili iz šerifovega urada.

Skupino je plaz zasul v torek okoli 11.30 po lokalnem času, ko je šesterica prvič poklicala na pomoč. Reševalci so jih uspeli locirati šele šest ur kasneje. Trupla so zaradi nevarnih razmer lahko izkopali ta konec tedna.

Območje bo za obiskovalce zaprto do sredine marca.

plaz smučanje Sierra Nevada turno smučanje žrtve

oježeš
22. 02. 2026 10.56
Sem bil prepričan, da je samo pri nas za nekatere obveščanje nič vredno, pa sem v zmoti. Po celem svetu je enako, se pa ljudje sekirajo, ko je prepozno. Dobronamerna obvestila pa jemljejo kot nič vredna, saj določenim se pa ne more nič slabega pripetiti.
Odgovori
0 0
galeon
22. 02. 2026 10.53
Nesposobni vodniki.
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
22. 02. 2026 10.44
Takrat so za piko na i še naši hribovci iz zahoda proti osrednji Sloveniji prešpricali... samo ne, to pa ni vreme ane. Špricamo predn bo, špricamo da bo :)
Odgovori
0 0
Gustibus
22. 02. 2026 10.40
Žalostno je, če so si obljubile prijateljstvo za vedno. Bog jim daj dobro, nam pa nič slabega.
Odgovori
0 0
ptuj.si
22. 02. 2026 10.27
#nismofejk
Odgovori
-1
0 1
kita 1111
22. 02. 2026 10.25
Ljudje premalo cenimo svoje življenje
Odgovori
+2
3 1
asdfghjklč
22. 02. 2026 10.00
Kdaj bodo nehali riniti v ekstrem, ko je tik pred tem ali pa ravnokar na veliko naletava sneg? To je recept za katastrofo. Sicer pa, vsak si misli, da se njemu ne bo nič zgodilo.
Odgovori
+6
7 1
PomisliNaSonce
22. 02. 2026 10.45
Vreme smo ljudje, samo vse se tako predstavlja kot da vreme prihaja iz vesolja...zato pa se pol po vedeživalsko živi :)
Odgovori
0 0
Slash
22. 02. 2026 09.55
Piše da so bile tesne prijateljice. Kako tesne to mislite ?
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
22. 02. 2026 09.54
Verjetno so bili zelo izkušeni vodniki? Adrenalin na prvem mestu!
Odgovori
+0
1 1
daiči
22. 02. 2026 09.48
u siera nevadi d je sneh? ja kokr se js spomnm iz ameriškh filmov je tm sam puščava z rdečmu peskam pa kaktusi? pa vsi smo mi gledal kavbojke
Odgovori
-5
0 5
SuperVeloce
22. 02. 2026 09.55
Ker ne ločiš med zvezno državo Nevada (ki je geografijsko zelo različna po svojem območju) in gorovjem Sierra nevada, katero je samo delček Nevade...
Odgovori
+7
7 0
PSIHOTERAPEVT
22. 02. 2026 10.20
Sierra Nevada je gorska veriga, kjer je ogromno snega! Pravzaprav njeno ime v španščini dobesedno pomeni "Zasneženo gorovje" (Sierra = gorovje, Nevada = zasneženo).
Odgovori
+5
5 0
LinaAnil
22. 02. 2026 09.41
Ne bom komentirala, ker mi bodo spet zbrisali komentar
Odgovori
+2
3 1
