Plaz pokopal tri vodnike in skupino šestih prijateljic

Zahtevno reševalno akcijo je oteževalo močno sneženje, v soboto pa so našli še deveto smučarko, ki so jo pogrešali od torka. Skupina 15 smučarjev se je sicer odpravila na tridnevno turno smuko, med predčasnim vračanjem pa jih je zasul plaz. Šest smučarjev je ostalo ujetih, a so poklicali na pomoč in do njih so se uspešno prebili reševalci, osem oseb je plaz pokopal, v zadnji akciji pa so nedaleč od ostalih našli še deveto žrtev.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Reševanje turnih smučarjev z gore Castle Peak AP

Identificirali žrtve

Umrli so trije vodniki, stari 30, 34 in 42 let. Ostale smrtne žrtve so ženske, sicer tesne prijateljice in izkušene turne smučarke, ki na tem območju niso bile prvič. Vseh šest žensk je bilo starih okoli 40 let, navaja AP. "Neizmerno smo pretreseni," so v skupni izjavi sporočile njihove družine. "Naša pozornost je sedaj usmerjena v podporo našim otrokom po tej tragediji in v počastitev življenj teh izjemnih žensk," so dodali. "Vse so bile matere, žene in prijateljice, ki jih je povezovala ljubezen do narave." Še dve njihovi prijateljici sta preživeli in sta bili v prvi skupini oseb, ki so jih uspeli rešiti. Tridnevna tura je potekala po običajni trasi, so sporočili iz šerifovega urada.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Sneg na območju Kalifornije AP

