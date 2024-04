Ogromen plaz pri Mostarju odnesel tri avtomobile in sprožil močan val

V soboto okoli 18.30 se je v kamnolomu mostarskega podjetja HP Investing v naselju Bijela pri Mostarju sprožil plaz, zaradi katerega so v jezero padli trije avtomobili, so sporočile oblasti BiH. "Večja količina skal je zasula avtomobile, ki so bili na cestišču, dva avtomobila sta končala v reki, medtem ko en avto še iščemo, saj se ne ve, ali je pod plazom ali v vodi. Na srečo so avtomobili v lasti planincev, ki v času nesreče niso bili v njih, po trenutnih podatkih ni človeških žrtev," so sporočile oblasti. V jezeru so našli dva avtomobila, tretji pa naj bi bil ali na dnu jezera ali pod plazom.

Najprej so poročali, da je ena oseba končala v bolnišnici, danes pa bosanski mediji poročajo o dveh poškodovanih. Po podatkih Zvezne uprave civilne zaščite se je plaz sprožil sinoči v zgodnjih večernih urah, ko je večja količina kamenja zaradi miniranja kamnoloma končala v reki. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je bila v čolnu, ki se je prevrnil ob plazu v reko, saj je plaz povzročil dvig gladine in močan val. V času nesreče je bila na obali še ena oseba. Obe so zdravniško oskrbeli, poroča radio Sarajevo. Preiskava dogodka še poteka.