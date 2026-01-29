Naslovnica
Tujina

Plaz še aktiven: hiše in vozila 'bingljajo' na robu večkilometrskega prepada

Niscemi , 29. 01. 2026

Avtor:
M.P.
Ogromen plaz na Siciliji

"Evakuiranih je bilo 500 družin, nekateri se ne bodo nikoli več vrnili domov," je po obsežnem zemeljskem plazu, ki je "razklal" sicilijansko mestece Niscemi, dejal načelnik civilne zaščite Fabio Ciciliano. Gasilci sicer pravijo, da je večkilometrska fronta kljub dežju stabilna, vendar pa minister za civilno zaščito Nello Musumeci opozarja, da bi se lahko še razširil. Vlada medtem pripravlja odlok za prizadeta območja, zaprosili bodo tudi za solidarnostni sklad EU.

Italijanski mediji poročajo, da se je sinoči v majhnem italijanskem mestu Niscemi na Siciliji ob deževju ponovno slišalo bučanje in drsenje plazu. Pripadniki tamkajšnje civilne zaščite in gasilci so že opravili pregled terena, vendar alarma niso sprožili, saj večjih zdrsov ni bilo opaziti. Vseeno pa posedanje kaže, da je plaz še vedno aktiven in da drsi proti jugu.

"Trenutno lahko na podlagi razpoložljivih podatkov rečemo, da na fronti ni poslabšanja, vendar pa ne moremo domnevati, da se je plaz ustavil. Nadaljujemo s spremljanjem, čeprav nam vremenske razmere z dežjem včeraj in danes pri tem ne pomagajo," je dejal župan Massimiliano Conti.

"Ne vemo, za koliko se bo linija plazu še povečala. Tehniki predvidevajo še dodatnih 150 metrov v širino, kar pomeni, da je v rdeči coni še na stotine domov. Najverjetneje ti domovi ne bodo več primerni za bivanje," je ocenil minister za civilno zaščito Nello Musumeci.

Več kot 1300 razseljenih ljudi

Z območja so evakuirali okoli 500 družin, je dejal načelnik civilne zaščite Fabio Ciciliano. Na njihovem seznamu je sicer registriranih 1309 razseljenih oseb. "Nekateri se ne bodo mogli nikoli vrniti domov. Tehnično gledano je količina plazov skoraj enkrat in pol večja kot pri nesreči v Vajontu," je dejal in spomnil na nesrečo iz leta 1963.

Kot dodaja občina, so se skoraj vsi razseljeni prebivalci odločili, da bodo vsaj za zdaj ostali pri družinah ali prijateljih. Le malo - manj kot sto - je takšnih, ki ostajajo v občinskih zavetiščih, piše italijanski Sky News.

Ker je tudi za prihodnje dni napovedano deževje, so strahovi še toliko večji. Prebivalci in oblasti se namreč bojijo, da se bo rdeča cona še dodatno povečala, s čimer bi moralo svoje domove zapustiti še več ljudi.

Medtem šole, od katerih se tri nahajajo v rdeči coni, čakajo na ponovno odprtje. Pouk za otroke iz evakuiranih šol bo potekal v drugih šolah, ki so varne za uporabo.

Medtem so gasilci Vigili del Fuoco na spletu delili posnetke območja pred in po odprtju večkilometrske fronte, ki je z domov pregnala množico ljudi. Vse več je tudi fotografij hiš in avtomobilov, ki nihajo visoko nad prepadom.

Zaprosili bodo za pomoč

Po besedah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija namerava Italija za reševanje naravne katastrofe zaprositi za pomoč iz Evropskega solidarnostnega sklada. Slednjo bi namenili za Kalabrijo, Sicilijo in Sardinijo, ki jih je prizadel orkan Harry.

"Zdaj bo treba pripraviti analize in podatke oddelka za civilno zaščito. O tem smo razpravljali tudi na Svetu ministrov. Prav je, da nadaljujemo tako, kot smo vedno, in Evropa se je vedno odzvala radodarno," je dejal na srečanju s kolegi iz EU.

Preberi še Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

In kako bodo oblasti še naslovile težave? "Kot vedno bo za prebivalce Niscemija, ki jih je prizadel incident, začasno ustavljeno plačevanje davkov, hipotekarnih plačil in vseh drugih obveznosti. Z ministrom Calderonejem se dogovarjamo tudi o tem, katere in koliko socialnih prejemkov je potrebnih za podjetja, ki morajo plačevati prispevke zaposlenih in tega trenutno ne morejo storiti, ker so neaktivna," je za RTL 102.5 povedal Musumeci. Nekatere ukrepe so po njegovih besedah že podpisali, drugi potrebujejo zakonodajno določbo.

Sprožili preiskavo

Prvi operativni sestanek je danes potekal tudi na tožilstvu v Geli, ki so se ga skupaj s tehničnimi svetovalci, profesorji z oddelka za geologijo v Palermu in novo ustanovljeno skupino namestnikov v Geli udeležili pripadniki letalske enote Caltanissetta in policijske postaje Niscemi. Tožilstvo koordinira preiskavo proti neznanim osebam zaradi nesreče iz malomarnosti in škode, ki jo je povzročil zemeljski plaz.

Kot je pojasnil tožilec, bo preiskava "ugotovila, ali bi lahko sprejeli protiukrepe za zaustavitev zemeljskega plazu, a jih niso, oziroma če je bilo storjeno kaj, kar je razmere poslabšalo".

Musumeci je medtem za RaiNews24 poudaril, da je bil plaz podcenjen. "Tožilstvo zadevo preiskuje, vendar bom predlagal upravno preiskavo. O tem bom danes razpravljal na ministrskem svetu. Pomembno je sestaviti kronologijo, da bi razumeli, kaj se je zgodilo v teh 30 letih in zakaj po plazu leta 1997 ni bilo sprejetih nobenih ukrepov. Dosegli smo točko brez povratka," je dejal.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
29. 01. 2026 15.33
če bo po njihovo, bodo kot tisti z Aquile, 30 let v kontejnerjih.
Odgovori
+2
2 0
bandit1
29. 01. 2026 15.35
Saj na HR so še sedaj po potresu pred 5 leti.
Odgovori
0 0
Wolfman
29. 01. 2026 15.15
Pa tako grdo so delali z migranti in jih tretirali z viška, sedaj pa z njimi delijo enako usodo!
Odgovori
-2
0 2
Victorinox
29. 01. 2026 15.14
Pri moji duši, če ni spet kriv ravno Janez Janša.
Odgovori
-3
0 3
Jufka moj pekar
29. 01. 2026 15.41
On je vedno kriv
Odgovori
0 0
